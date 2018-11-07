МИД РФ: Москва и Вашингтон готовят встречу по борьбе с терроризмом

Россия и США проведут встречу, посвященную борьбе с терроризмом, на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. В настоящее время Москва и Вашингтон пытаются согласовать устраивающие обе стороны дату и место. Об этом проинформировал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Работа ведется, предложение есть, мы его приняли. Сейчас обсуждается. Дата и место тоже определяются", - цитирует его ТАСС. Дипломат добавил, что российскую делегацию на предстоящей встрече будет возглавлять он сам, американскую - первый замгоссекретаря Джон Салливан.

Ранее сегодня о необходимости укрепления сотрудничества в сфере борьбы терроризмом заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр отметил, что "налаживанию коллективных усилий мешают геополитические амбиции, скрытые повестки, двойные стандарты, а зачастую и стремления использовать радикалов для решения собственных корыстных задач на международной арене". Именно такой подход многих стран не дает окончательно сломить сопротивление террористов в Сирии.