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07.11.2018 13:05
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва и Вашингтон готовят встречу по борьбе с терроризмом

Текст: Юрий Когалов

Россия и США проведут встречу, посвященную борьбе с терроризмом, на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. В настоящее время Москва и Вашингтон пытаются согласовать устраивающие обе стороны дату и место. Об этом проинформировал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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"Работа ведется, предложение есть, мы его приняли. Сейчас обсуждается. Дата и место тоже определяются", - цитирует его ТАСС. Дипломат добавил, что российскую делегацию на предстоящей встрече будет возглавлять он сам, американскую - первый замгоссекретаря Джон Салливан.

Ранее сегодня о необходимости укрепления сотрудничества в сфере борьбы терроризмом заявил глава МИД Сергей Лавров. Министр отметил, что "налаживанию коллективных усилий мешают геополитические амбиции, скрытые повестки, двойные стандарты, а зачастую и стремления использовать радикалов для решения собственных корыстных задач на международной арене". Именно такой подход многих стран не дает окончательно сломить сопротивление террористов в Сирии.

Власть Работа власти Внешняя политика Россия и США
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