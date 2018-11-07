Минфин: РФ будет оспаривать санкции США против российского госдолга

Россия будет оспаривать введение США санкций в отношении госдолга страны. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

"По мере возможности мы будем действия американцев оспаривать, атаковать. У нас есть для этого площадки. Прежде всего, площадка "Группы двадцати" и Совета финансовой стабильности", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос, беспокоит ли Минфин перспектива введения американских санкций в отношении российского госдолга.

Возможное введение санкций применительно с госдолгу уже давно на слуху, напомнил замглавы Минфина. Пока информации о том, что американский минфин изменил позицию, заявленную в конце февраля, нет, констатировал он.

По словам Сторчака, поведение инвесторов, которые работают с российским госдолгом можно назвать скорее упреждающим, чем основанным на объективной оценке американских властей.

"Они играют на опережение, выводят свои активы из ОФЗ. Но за годы активного развития долгового рынка у нас подросли свои институциональные инвесторы: пенсионные фонды, страховые компании. Думаю, мы справимся, - сказал Сторчак. - Плюс те резервы, которые мы накопили, можно также будет использоваться для решения проблемы дефицита федерального бюджета. Никаких панических настроений в Минфине нет и не предвидится".