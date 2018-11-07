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Рубрика: Экономика

Минфин: РФ будет оспаривать санкции США против российского госдолга

Текст: Юлия Кривошапко
Россия будет оспаривать введение США санкций в отношении госдолга страны. Об этом заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: AP Photo/Alex Brandon
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"По мере возможности мы будем действия американцев оспаривать, атаковать. У нас есть для этого площадки. Прежде всего, площадка "Группы двадцати" и Совета финансовой стабильности", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос, беспокоит ли Минфин перспектива введения американских санкций в отношении российского госдолга.

Возможное введение санкций применительно с госдолгу уже давно на слуху, напомнил замглавы Минфина. Пока информации о том, что американский минфин изменил позицию, заявленную в конце февраля, нет, констатировал он.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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По словам Сторчака, поведение инвесторов, которые работают с российским госдолгом можно назвать скорее упреждающим, чем основанным на объективной оценке американских властей.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
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"Они играют на опережение, выводят свои активы из ОФЗ. Но за годы активного развития долгового рынка у нас подросли свои институциональные инвесторы: пенсионные фонды, страховые компании. Думаю, мы справимся, - сказал Сторчак. - Плюс те резервы, которые мы накопили, можно также будет использоваться для решения проблемы дефицита федерального бюджета. Никаких панических настроений в Минфине нет и не предвидится".

Экономика Макроэкономика Правительство Минфин
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