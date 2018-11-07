Минстрой сообщил о нехватке в регионах топлива на зиму

Новости

Воронежскую больницу проверят после неправильной ампутации 17:57
В Крыму предложили обязать трудных детей ходить к психологу 17:55
Хозяин отеля в Сочи пойдет под суд за гибель мальчика в ливневке 17:54
Страховщикам разрешили скрывать информацию о себе для защиты от санкций 17:52
ЦСКА уступил "Роме" в Юношеской лиге УЕФА 17:47
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы 17:39
Hyundai представил роскошную Creta 17:37
Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд" 17:35
Определены слова, которые нельзя использовать в рекламе лекарств 17:34
Глава Крыма поручил мэру Симферополя приехать на работу на автобусе 17:29
В БДТ пройдет премьера камерной оперы "52" 17:28
Госдума предлагает Узбекистану статус наблюдателя в ПА ОДКБ 17:27
В России ужесточаются правила биржевых торгов топливом 17:27
Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур 17:18
В Кремле напомнили Давосу о конкурентах 17:04
В музее музыкальной культуры открыта выставка-размышление о звуке 16:57
Песков опроверг сообщения про отмену встречи Путина и Нетаньяху 16:56
ЦОДД посоветовал москвичам пересесть с машин на метро 16:52
Кержаков обжаловал решение суда о проживании его сына с матерью 16:51
В Волгограде осудили педиатра, работавшего по поддельному диплому 16:50
Под Краснодаром загорелся склад на площади 1850 квадратных метров 16:47
"Одноразовый" или "single-use" стало словом 2018 года 16:45
В Крыму назвали кризисом жанра закон "о незаконном въезде на Украину" 16:39
В ЦУМе открылся поп-ап магазин Louis Vuitton X Grace Coddinggton 16:37
В Кремле рассказали о встрече Путина и Трампа в Париже 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 16:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минстрой сообщил о нехватке в регионах топлива на зиму

Текст: Ирина Жандарова

Некоторые регионы не накопили достаточного количества топлива для прохождения отопительного сезона. Запас угля в регионах составляет 121,1 процента от запланированного, жидкого топлива (мазут, сырая нефть) - 110,6 процента.

Паспорта готовности к отопительному сезону получили 46% муниципалитетов РФ

Но статистику портит несколько регионов. "По нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают", - сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания о завершении подготовки к осенне-зимнему периоду.

Худшая ситуация в Тверской области, где запасы угля составляют 38 процентов от необходимого количества, а мазута - 5,1 процента. Также недостаточный запас топлива создан в Карелии, куда завезено 49,6 процента необходимого объема угля. Не дотягивают до нормативов республика Крым, Ульяновская область и Кировская область.

Экономика ЖКХ Правительство Минстрой Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Приволжье ЦФО Тверская область СЗФО Карелия ЮФО Республика Крым ПФО Ульяновская область ПФО Кировская область Отопительный сезон в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Украина не смогла продать с аукциона захваченное судно "Норд"
УФСБ возбудило дело против врио мэра Махачкалы
Вместе с Рыболовлевым в Монако задержали бывших глав судебных структур
Прокуратура и СК проверят колонию после фото Цеповяза с икрой
Разрушение крыла Су-57 сняли на видео