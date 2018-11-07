Минстрой сообщил о нехватке в регионах топлива на зиму

Некоторые регионы не накопили достаточного количества топлива для прохождения отопительного сезона. Запас угля в регионах составляет 121,1 процента от запланированного, жидкого топлива (мазут, сырая нефть) - 110,6 процента.

Но статистику портит несколько регионов. "По нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают", - сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания о завершении подготовки к осенне-зимнему периоду.

Худшая ситуация в Тверской области, где запасы угля составляют 38 процентов от необходимого количества, а мазута - 5,1 процента. Также недостаточный запас топлива создан в Карелии, куда завезено 49,6 процента необходимого объема угля. Не дотягивают до нормативов республика Крым, Ульяновская область и Кировская область.