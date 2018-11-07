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07.11.2018 10:57
Рубрика: Спорт

"Молодежка" РФ победила сборную WHL в матче Суперсерии

Текст: Данила Жиляев
Фото: @russiahockey/Twitter.com Фото: @russiahockey/Twitter.com
Фото: @russiahockey/Twitter.com

Молодежная сборная России провела второй матч в рамках традиционной ежегодной хоккейной Суперсерии против команд канадских юниорских лиг. Наши спортсмены взяли верх над сборной Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 3:1.

Сборная России отправилась на первый этап Евротура в обновленном составе

Первая встреча, напомним, закончилась победой канадцев 2:1. Однако в этот раз подопечные Валерия Брагина смогли взять реванш, пусть и не без сложностей. На седьмой минуте встречи счет открыли хоккеисты WHL - это Тай Смит поразил наши ворота броском от синей линии.

Однако до первого перерыва россияне смогли отыграться благодаря голу Булата Шафигуллина. Цифры 1:1 оставались на табло практически до окончания основного времени матча, но за две минуты до сирены Степан Старков в большинстве забросил шайбу, которая оказалась для нас победной. Канадский тренерский штаб снял с игры, и после этого Иван Муранов поразил пустые ворота, установив окончательный счет.

Матчи против команды WHL на этом закончились. Следующим соперником россиян станет сборная Хоккейной лиги Онтарио (OHL), первая игра между ними состоится в ночь на 11 ноября и начнется в 03:00 по московскому времени.

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