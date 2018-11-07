Можно ли говорить о равных правах на образование, если до сих пор есть школы, где нет горячей воды, туалет на улице, а зимой дети занимаются в верхней одежде, потому что здание не отапливается. Так Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова начала заседание координационного совета, посвященного защите прав граждан на образование.

Многие школы, по словам омбудсмена, нуждаются не только в капитальном ремонте, но и в пересмотре всего процесса обучения.

- Сегодня даже в Подмосковье есть школы, которые работают в три смены, и это, конечно, не может не считаться нарушением прав в сфере образования, - подчеркнула она.

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева уточнила, что в Подмосковье в три смены учатся более 450 школьников, но самая напряженная ситуация в Дагестане, где таких детей более 3300.

Как никогда остро в образовании стоит проблема кадров. И речь не только о педагогах, но и о психологах, логопедах, дефектологах и тьюторах. Эти специалисты необходимы, чтобы сдвинуть с мертвой точки развитие инклюзивного образования. А также для того, чтобы вовремя заметить изменения в поведении учеников и, возможно, предотвратить трагедию.

- Сегодня в школах очень нужны психологи, - говорит Татьяна Москалькова. - Дети изменились, и проблемы стали другими - наркомания вытесняется игроманией, молодежь все больше уходит в виртуальный мир - все это требует специальных знаний.

Министр просвещения Ольга Васильева тоже не раз обращалась к этой проблеме. По ее словам, у специалистов есть механизмы выявления детей, склонных к агрессивному девиантному поведению, но нет правовых механизмов работы с такими подростками. Решить этот вопрос можно только на законодательном уровне.

Очередей в детские сады почти нет, но показатель в 100 процентов обеспечивается за счет укрупнения групп

Безопасность детей в учебном заведении - лишь одна из проблем, которая волнует родителей. Часто трудности начинаются сразу после рождения ребенка. Устроить малыша в ясли и выйти на работу - почти неразрешимая задача для мамы во многих регионах страны. Сегодня своего места в детском саду ждут более 322 тысяч ребятишек в возрасте до трех лет.

- Дети 3-7 лет обычно получают место в детском саду, но показатель в 100 процентов обеспечивается за счет укрупнения групп до 35 человек. Это недопустимо, - продолжает озвучивать проблемы Татьяна Потяева.

По ее словам, особенно трудно реализовать свое право на образование несовершеннолетним, содержащимся под стражей. По закону они имеют право на самообразование, но очевидно, что без контроля со стороны учителя никто учиться не будет. В Москве нашли решение - подростков в следственных изоляторах учат педагоги из близлежащих школ.

Замминистра науки и высшего образования Марина Боровская говорила об основных критериях качества высшего образования, главный из которых - профессиональная реализация и трудоустройство. Это касается не только молодежи, но и старшего поколения, которое в условиях быстро меняющегося мира остро нуждается в повышении квалификации и переподготовке.

Отдельная работа ведется по развитию кадрового потенциала отечественной науки.

- Мы хотим, чтобы молодежь пришла в академию наук и занялась исследовательской работой, - рассказывает она о новом федеральном проекте.

Также в ведомстве всерьез занялись экспортом российского образования, наши вузы достойны звания "мировой университет", но при этом они должны давать качественное и доступное образование.