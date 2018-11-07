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07.11.2018 13:13
Рубрика: Власть

Российские военные в Сирии проведут разведку в местах вероятных диверсий

Текст: Юрий Гаврилов
Российские подразделения химзащиты начали мониторить обстановку в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб.

По данным Минобороны РФ, окопавшиеся там боевики с помощью так называемых "Белых касок" готовят в этом районе провокацию против армии Асада - хотят инсценировать и снять на видео химическую атаку на мирных жителей и обвинить в этом правительственные войска. Поэтому важно вовремя определить, какой населенный пункт выбран в качестве места предстоящей диверсии и, по возможности, сорвать использование там отравляющих веществ.

Для решения такой задачи у наших генералов есть необходимые силы и средства. Их-то командование российской группировки в Сирии и перебросило в опасную зону. Сейчас военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты развертывают в провинции Идлиб специальные машины РХМ-6. Это, в том числе, делается на посту нашей военной полиции в населенном пункте Хальфая. Боевиков выбили отсюда еще год назад, но они сумели закрепиться в трех километрах от города, откуда время от времени обстреливают позиции сирийской армии, устраивают набеги на пикапах и применяют реактивные установки залпового огня.

Фото: РИА Новости
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Командир одного из расчетов "химической" машины Дмитрий Петров рассказал, что при обнаружении в воздухе отравляющих веществ имеющиеся в его подразделении приборы моментально включают световую и звуковую сигнализацию, автоматически определяют азимут и угол места применения "отравы", ее тип и концентрацию. Таким образом, умная аппаратура РХМ-6 готова идентифицировать 26 видов токсичных веществ, в том числе хора, который, как предполагают наши военные, может быть использован боевиками против мирного населения.

Напомним, что ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на российские посты, расположенные в непосредственной близости от демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, переброшены шесть специальных машин радиационной, химической и биологической разведки.

Между тем, на Западе не утихает истерия вокруг якобы имеющихся у президента Сирии Башара Асада боевых отравляющих веществ. Глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Эд Ройс пошел еще дальше. В минувший вторник он заявил, что установлен факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения. "Администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы поддержать свою решимость. Колебания только способствует большей российской агрессии", - отметил конгрессмен. Он призвал руководство США ввести новые санкции против нашей страны за "целый ряд бесстыдных отравлений, включая атаку с использованием нервнопаралитического вещества на территории Великобритании".

Тот факт, что британские правоохранители и спецслужбы до сих пор не имеют на руках документальных подтверждений участия России в так называемом деле Скрипалей, Роса и некоторых его коллег, похоже, нисколько не смущает.

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