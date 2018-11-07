Назван препятствующий набору веса продукт

Исследователи из Американской ассоциации сердца на основе данных о здоровье более 120 тысяч человек выяснили, что ежедневное употребление 30 граммов орехов не только улучшает состояние сердечно-сосудистой системы, но и препятствует набору веса, передает EurekAlert.

Специалисты рекомендуют заменить, например, миндалем обработанное мясо (сосиски, бекон, ветчину), картофель-фри и десерты.

- Люди часто воспринимают орехи как продукт с высоким содержанием жира, поэтому не считают их здоровыми закусками. На самом деле употребление орехов связано с меньшим весовым коэффициентом и благоприятным влиянием на здоровье, - считает один из авторов исследования Лю Сяоран.

Однако специалисты уточняют, что не стоит портить продукт солью и другими ингредиентами. В этом случае эффект может быть обратным.

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Медики из школы Льюиса Каца Университета Темпл (LKSOM) назвали оливковое масло первого холодного отжима полезнейшим продуктом для мозга, препятствующим помимо прочего развитию болезни Альцгеймера.