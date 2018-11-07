Названы регионы, отстающие по программе переселения из ветхого жилья

Три российских региона отстают по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Это Тува, Забайкальский и Приморский края, сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Он уточнил, что эти субъекты РФ должны были завершить программу переселения из аварийного и ветхого жилья еще год назад.

В частности, в Туве расселено лишь 30-40 процентов ветхого жилья от запланированного, рассказал Сергей Степашин, чьи слова приводит ОТР. Он при это пояснил, что такая задержка связана с выбором недобросовестных подрядчиков. Кроме того, по его словам, еще одним решающим фактором является низкое качество проектирования жилья.