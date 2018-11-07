Названы регионы, отстающие по программе переселения из ветхого жилья

Новости

Буффон провел первый матч в ЛЧ после удаления в игре с "Реалом" 16:04
В библиотеке РГО нашли уникальный военный учебник XVII века 16:03
"КамАЗ" поставит в Москву почти 600 автобусов к 2020 году 16:00
МЦК будет работать на час дольше в день матча ЦСКА - "Рома" 15:58
В Воронеже пенсионерке ампутировали не ту ногу 15:54
Ибрагимович: "Гэлакси" является моим приоритетом 15:48
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Lada Vesta установила рекорд продаж в России 15:42
Костромской депутат подал в отставку из-за долгов по зарплате 15:38
В Японии на аукционе продали снежного краба за 19 тысяч долларов 15:37
Неймар обиделся на судью матча с "Наполи" 15:33
Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения 15:30
Названы города России с лучшими и худшими дорогами 15:19
Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд 15:15
Пролежавший на полке полвека фильм об Арете Франклин выходит в прокат 15:10
Полиция оцепила больницу в Дюнкерке из-за угрозы взрыва 15:07
Бывший директор АО "Тепло РКК "Энергия" предстанет перед судом 15:06
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу 15:03
Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США 15:00
Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Сергея Шнурова 14:59
Минфин не смог полностью разместить "короткие" ОФЗ 14:56
4 тысячи человек будут следить за порядком на матче ЦСКА - "Рома" 14:54
Найдено вино династии Хань возрастом 2000 лет 14:54
Volkswagen Golf получил в России новые опции 14:48
Поправки о контроле за средствами дольщиков доработают 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 14:32
Рубрика: Экономика

Названы регионы, отстающие по программе переселения из ветхого жилья

Три российских региона отстают по программе переселения из аварийного и ветхого жилья. Это Тува, Забайкальский и Приморский края, сообщил глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Названы регионы, где легче всего накопить на новую квартиру

Он уточнил, что эти субъекты РФ должны были завершить программу переселения из аварийного и ветхого жилья еще год назад.

В частности, в Туве расселено лишь 30-40 процентов ветхого жилья от запланированного, рассказал Сергей Степашин, чьи слова приводит ОТР. Он при это пояснил, что такая задержка связана с выбором недобросовестных подрядчиков. Кроме того, по его словам, еще одним решающим фактором является низкое качество проектирования жилья.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Разрушение крыла Су-57 сняли на видео
В Госдуме оценили влияние итогов выборов в Конгресс на отношения США и РФ
С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018
Названы регионы с самым качественным отдыхом