Неймар обиделся на судью матча с "Наполи"

Нападающий "ПСЖ" Неймар резко высказался о поведении судьи после прошедшего матча 4-ого тура Лиги чемпионов, где парижский клуб сыграл вничью с итальянским "Наполи" - 1:1. Неймар в матче получил желтую карточку на 90-й минуте за пререкания с судьей.

Позднее форвард выразил свое недовольство отношением к нему рефери Бьорна Куйперса.

- В общении со мной судья проявил неуважение. Я просто указал на его ошибку. Он не должен ставить себя на поле выше других, - заявил бразилец, чьи слова приводит Goal.com.

Форвард парижан в ожидании свободного удара указал арбитру на то, что игроки "Наполи" стоят на неправильной позиции, после чего и был наказан. Инцидент закончился саркастическими аплодисментами игрока.

В итоге "ПСЖ" так и не удалось забить победный мяч. Первая игра между командами из группы С тоже была сыграна вничью - 2:2. И теперь французская команда занимает третью строчку в турнирной таблице с четырьмя очками, а "Наполи" находится на первом месте с шестью баллами. Любопытно, что в первом матче с пенальти счет сравняли парижане. Мариу Руй пробил 11-метровый на 61-й минуте. В этот раз пенальти позволил сравнять счет итальянской команде, в составе которой забил Лоренцо Инсинье на 62-й минуте матча.