Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который помог команде обыграть "Эдмонтон" (5:2) в матче регулярного чемпионата, был признан третьей звездой дня в НХЛ.

Кучеров на своем льду оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Наш нападающий в 20-й раз в карьере в одной встрече забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвертое место в истории "молний" по играм с "2+" голами. По этому показателю он сравнялся с шведским хоккеистом, членом "Тройного золотого клуба" Фредриком Модином, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

В текущем сезоне Никита Кучеров провел 15 матчей в НХЛ, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Между тем вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после разгрома "Далласа" (4:1) одержал 222-ю победу в карьере. Бобровский вышел на третье место в истории НХЛ по количеству побед среди российских голкиперов. Лидируют в рейтинге Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333).