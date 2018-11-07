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07.11.2018 20:10
Рубрика: Спорт

Яркий, как "молния"

Кучеров стал третьей звездой дня в НХЛ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров, который помог команде обыграть "Эдмонтон" (5:2) в матче регулярного чемпионата, был признан третьей звездой дня в НХЛ.

Кучеров на своем льду оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Наш нападающий в 20-й раз в карьере в одной встрече забросил минимум две шайбы. Он вышел на четвертое место в истории "молний" по играм с "2+" голами. По этому показателю он сравнялся с шведским хоккеистом, членом "Тройного золотого клуба" Фредриком Модином, выигравшим Олимпиаду, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

Овечкин вышел на восьмое место в НХЛ по голам в большинстве

В текущем сезоне Никита Кучеров провел 15 матчей в НХЛ, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Между тем вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский после разгрома "Далласа" (4:1) одержал 222-ю победу в карьере. Бобровский вышел на третье место в истории НХЛ по количеству побед среди российских голкиперов. Лидируют в рейтинге Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333).

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ
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