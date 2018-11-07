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Nokia 9 с пятью камерами засветился на видео в интернете

07.11.2018,  
10:15
Текст:  Владимир Болотин
В Сети появился новый видеоролик с изображением пятикамерного смартфона Nokia.
Фото: onleaks / twitter.com Фото: onleaks / twitter.com
Фото: onleaks / twitter.com

Портал-инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры и 3D-графику будущего финского флагмана известного под кодовым именем Olympic, который предположительно получит индекс Nokia 9. На рендерах и видео хорошо видна тыльная камера, которая имеет пять объективов с оптикой Zeiss.

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Ожидается, что гаджет получит 5,9-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. Под экран может быть встроен дактилоскопический датчик. Выреза в экране нет, а фронтальная камера имеет один модуль.

Смартфон будет строится на однокристальной системе Snapdragon 845, получит 8 Гб оперативки и 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора - 4150 мАч, при этом возможна поддержка беспроводной зарядки.

Предположительно, анонс Nokia 9 состоится в первой половине 2019 года.

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