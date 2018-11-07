Nokia 9 с пятью камерами засветился на видео в интернете

В Сети появился новый видеоролик с изображением пятикамерного смартфона Nokia.

Портал-инсайдер OnLeaks опубликовал качественные рендеры и 3D-графику будущего финского флагмана известного под кодовым именем Olympic, который предположительно получит индекс Nokia 9. На рендерах и видео хорошо видна тыльная камера, которая имеет пять объективов с оптикой Zeiss.

Ожидается, что гаджет получит 5,9-дюймовый экран с соотношением сторон 18:9. Под экран может быть встроен дактилоскопический датчик. Выреза в экране нет, а фронтальная камера имеет один модуль.

Смартфон будет строится на однокристальной системе Snapdragon 845, получит 8 Гб оперативки и 128 Гб встроенной памяти. Емкость аккумулятора - 4150 мАч, при этом возможна поддержка беспроводной зарядки.

Предположительно, анонс Nokia 9 состоится в первой половине 2019 года.