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07.11.2018 11:14
Рубрика: Экономика

Новак: РФ вырабатывает позицию в рамках ОПЕК+ с учетом санкций против Ирана

Текст: Татьяна Шадрина

Минэнерго проведет консультации с представителями отечественных нефтяных компаний, чтобы оценить ситуацию на рынке нефти до конца 2018 года с учетом санкций против Ирана и выработать свою позиция перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби, которое состоится 11 ноября. Такими планами поделился с журналистами глава Минэнерго Александр Новак во время визита делегации кабинета министров в Китай.

Иран предупредил покупателей нефти о "тяжелых" месяцах

"Надо спрогнозировать, что будет со спросом IV квартала (2018 года) и I квартала (2019 года), и какие прогнозы по добыче в других странах", - передает его слова ТАСС. На данный момент рынок "черного золота" сбалансирован с учетом того, что США освободили ряд стран от запрета на импорт нефти из Ирана.

Что касается сотрудничества с Китаем, то планируется проработать расширение участия китайских компаний в шельфовых проектах и проекте "Арктик СПГ-2".

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть
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