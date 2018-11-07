Новак: РФ вырабатывает позицию в рамках ОПЕК+ с учетом санкций против Ирана

Минэнерго проведет консультации с представителями отечественных нефтяных компаний, чтобы оценить ситуацию на рынке нефти до конца 2018 года с учетом санкций против Ирана и выработать свою позиция перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби, которое состоится 11 ноября. Такими планами поделился с журналистами глава Минэнерго Александр Новак во время визита делегации кабинета министров в Китай.

"Надо спрогнозировать, что будет со спросом IV квартала (2018 года) и I квартала (2019 года), и какие прогнозы по добыче в других странах", - передает его слова ТАСС. На данный момент рынок "черного золота" сбалансирован с учетом того, что США освободили ряд стран от запрета на импорт нефти из Ирана.

Что касается сотрудничества с Китаем, то планируется проработать расширение участия китайских компаний в шельфовых проектах и проекте "Арктик СПГ-2".