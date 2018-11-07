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07.11.2018 11:29
Рубрика: Культура

Объявлена дата премьеры российского сериала о роботах

Текст: Сусанна Альперина

Сериал "Лучше, чем люди", в котором Паулина Андреева сыграла робота, был представлен мировой киноиндустрии еще в 2017 году. Но вот российский зритель никак не мог с ним познакомиться. Премьеру ждали на Первом канале (при его участии снят проект), но так и не дождались. За это время робототехника шагнула далеко вперед, а многосерийный фильм все не появлялся. И вот по популярной сейчас тенденции премьеру решено сделать 23 ноября в Сети на видеосервисе START. К этому событию выпущен официальный трейлер киносериала.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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"РГ" уже не раз писала об этом проекте и о роли, которая талантливо сыграна Андреевой, выходило даже интервью с исполнителем главной мужской роли Кириллом Кяро.

Напомним, что действие оригинального киносериала происходит в недалеком будущем, где роботы-андроиды стали обыденным явлением и вошли во все сферы жизни людей - они помогают им воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками. Для большинства людей боты - просто бездушные машины для рутинной работы, но они тоже способны на эмоции. Главная героиня - супербот Ариса (это и есть Паулина Андреева) - пытается понять, что значит быть человеком. Как ребенок, она познает мир и постепенно открывает для себя такие чувства, как забота, преданность и любовь. При этом ее абсолютное и наивное следование по этому пути и делает ее существом лучшим, чем сами люди.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Видео
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