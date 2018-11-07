Обновили Windows 10? Готовьтесь к неприятностям

Апдейт для операционной системы Windows 10 с номером KB4462933 принес новые неприятности владельцам компьютеров. После установки обновления появляются проблемы в работе браузера Microsoft Edge, пишет BornCity.

В частности, пользователи не могут воспользоваться имеющимися в приложении инструментами разработчика. Чтобы устранить проблему, в Microsoft рекомендуют временно авторизоваться в системе в качестве администратора и удалить один из двух файлов в папке SystemApps (зависит от разрядности системы).

Примечательно, то свежее обновление призвано исправить ошибки, которые принесли в систему предыдущие апдейты к Windows 10, включая раздражающий пользователей "синий экран смерти".