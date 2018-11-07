"Одноразовый" или "single-use" стало словом 2018 года

Издатели словаря Collins Dictionary объявили "single-use", что в переводе на русский язык означает "одноразовый", словом 2018 года.

Свой выбор эксперты объясняют просто: люди стали слишком часто использовать одноразовые предметы - одноразовые бутылки, стаканы, салфетки, подгузники, которые стали уже реально угрожать жизни на планете Земля.

Появляющиеся в СМИ фотографии плавающего в океане пластикового мусора - соломинок, пакетов, бутылок - привели к глобальной кампании по сокращению использования пластика, передает сообщение издательства Collins Dictionary "Газета.ru".

По наблюдениям создателей словаря, частота употребления слова "одноразовый" оказалась в прямой зависимости от повышения уровня информированности общества об этой проблеме. За последние пять лет (начиная с 2013 года), это слово стало употребляться в четыре раза чаще.

Выбор британских экспертов может показаться несколько странным. Но все становится ясно, если взглянуть на других претендентов. Например, слова "backstop" или "gammon". Первое из них - это термин, используемый для обозначения юридических договоренностей касательно статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией в случае отсутствия соглашения между Великобританией и ЕС по Brexit. Второе слово буквально переводится как "окорок", а используют его, чтобы описать мужчину средних лет с красным лицом и реакционными взглядами на Brexit. То есть слова, понятные в Великобритании, но вряд ли могущие претендовать на частое использование во всем мире.

Единственное слово, которое могло составить реальную конкуренцию победителю, - это "MeToo". Этот слоган, в переводе означающий "Я тоже", стал популярным во всем мире благодаря женщинам, которые решились откровенно рассказать о сексуальных домогательствах.