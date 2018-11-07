Паспорта готовности к отопительному сезону получили 46% муниципалитетов РФ

Отопительный сезон начался в 84 из 85 субъектов России. Исключение составляет Дагестан. "Несмотря на это, по состоянию на 1 ноября 2018 года, по данным Ростехнадзора паспорта готовности к отопительному периоду получили только 46% муниципальных образований от общего числа", - сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко в ходе совещания о завершении подготовки к осенне-зимнему периоду.

Данные, предоставленные субъектами Российской Федерации, говорят о практически стопроцентной готовности жилищного фонда, котельных, водопроводных, электрических и тепловых сетей. Так, подготовлено 8 883,78 тысяч единиц жилищного фонда, 71 993 котельных, 172 105,97 километров тепловых, 483 393,75 километров водопроводных и 1 711 361,79 километров электрических сетей.

Формирование аварийного запаса материально-технических ресурсов завершено более чем на 94 процента.

При этом вице-премьер отметил сложности, с которыми пришлось столкнуться в ходе подготовки к зиме.

Подготовка к текущему отопительному сезону проходила в условиях резкого роста цен на топочный мазут и уголь, отметил он. Объем "выпадающих" расходов составил порядка 23 млрд. рублей. Правительством России прорабатывается вопрос о компенсации региональным бюджетам указанных расходов.

Резкий рост цен не стал препятствием для формирования достаточных запасов топлива. Запас угля в регионах составляет 121,1 процента от запланированного, жидкого топлива (мазут, сырая нефть) - 110,6 процента от запланированного.