Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев не исключил слияния ИГИЛ и "Аль-Каиды" (запрещенные в РФ террористические организации). Об этом он заявил в Москве на международном совещании руководителей спецслужб - партнеров ФСБ.

По мнению Патрушева, переход к сетевой организационной модели на основе региональных филиалов может подтолкнуть руководство ИГИЛ к воссоединению с "Аль-Каидой". Последняя, по словам секретаря Совбеза, также заинтересована в пополнении сил и средств для ведения активной террористической деятельности.

"Возникновение такого альянса представляет значительную угрозу международной безопасности, поскольку позволит этим двум террористическим организациям более эффективно контролировать деятельность своих региональных отделений и аффилированных структур", - считает секретарь СБ РФ.

По данным Совбеза России, в 2017-2018 годах последствия терроризма испытали на себе около ста государств. Основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Афганистан, Южная и Юго-Восточная Азия, а также Африканский континент. Всего же в настоящее время в мире насчитывается более двухсот террористических группировок. К числу наиболее крупных из них относятся ИГИЛ и Аль-Каида, а также "Аш-Шабаб аль-Муджахедин", "Боко Харам" и "Хейят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нуср"). Причем на долю этой "большой пятерки" приходится треть терактов по всему миру.

По словам Николая Патрушева, неизбежность ликвидации последних очагов терроризма в Сирии и Ираке заставляет иностранных наемников покидать зоны конфликта, возвращаться в свои страны или создавать новые очаги нестабильности в ряде регионов мира.

В этой связи он призвал иностранных коллег обеспечить международное сотрудничество и обмен информацией об иностранных террористах, их перемещениях и планах, а также об их пособниках и спонсорах. Он также раскритиковал деятельность миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии. По его словам, низкое качество деятельности профильной Миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии вызывает серьезную обеспокоенность. По мнению Патрушева, доклады Миссии опираются на материалы и свидетельства, получаемые дистанционным путем в основном от оппозиционных структур. Сами же расследования проводятся с грубыми нарушениями положений Конвенции по запрещению химического оружия, без выезда на место, не обеспечивая сохранность вещественных доказательств.