Песков рассказал об отношении Кремля к новым возможным санкциям США

Если Вашингтон введет новые санкции, Москва будет по-прежнему считать их незаконными. Радужных перспектив по нормализации отношений не наблюдается, но это не значит, что Россия не стремится к диалогу, заявили в Кремле.

"Мы считаем эти рестрикции, введенные США в отношении России, незаконными и, соответственно, так же будем относиться к аналогичным шагам, если они последуют", - заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На вопрос о том, осложнят ли итоги промежуточных выборов в США выстраивание двусторонних отношений, представитель Кремля заявил: "Больше осложнить вряд ли получится: и так все сложно". "А в остальном, вопреки фобиям в США, Россия не вмешивалась, не вмешивается и не собирается вмешиваться в электоральный процесс ни в одной стране, включая США", - подчеркнул он.

На вопрос, стала ли теперь политическая ситуация в Штатах лучше или хуже, Песков ответил, что это решать американцам. "Мы не имеем ни малейшего желания вмешиваться", - заверил он.

"У президента Путина есть его визави, это президент Трамп, и им продолжать общение", - сказал представитель Кремля. "Можно предположить с большой долей уверенности, что радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается", - оценил он.

"Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу и не хотим его", - обозначил Песков и напомнил, что на повестке много проблем - стратегическая стабильность и контроль за вооружениями. "Без разговора эти проблемы сами не рассосутся", - заключил он.