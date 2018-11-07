"Площадь России" открыли в южнокорейском Пхохане

Новости

Буффон провел первый матч в ЛЧ после удаления в игре с "Реалом" 16:04
В библиотеке РГО нашли уникальный военный учебник XVII века 16:03
"КамАЗ" поставит в Москву почти 600 автобусов к 2020 году 16:00
МЦК будет работать на час дольше в день матча ЦСКА - "Рома" 15:58
В Воронеже пенсионерке ампутировали не ту ногу 15:54
Ибрагимович: "Гэлакси" является моим приоритетом 15:48
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Lada Vesta установила рекорд продаж в России 15:42
Костромской депутат подал в отставку из-за долгов по зарплате 15:38
В Японии на аукционе продали снежного краба за 19 тысяч долларов 15:37
Неймар обиделся на судью матча с "Наполи" 15:33
Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения 15:30
Названы города России с лучшими и худшими дорогами 15:19
Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд 15:15
Пролежавший на полке полвека фильм об Арете Франклин выходит в прокат 15:10
Полиция оцепила больницу в Дюнкерке из-за угрозы взрыва 15:07
Бывший директор АО "Тепло РКК "Энергия" предстанет перед судом 15:06
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу 15:03
Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США 15:00
Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Сергея Шнурова 14:59
Минфин не смог полностью разместить "короткие" ОФЗ 14:56
4 тысячи человек будут следить за порядком на матче ЦСКА - "Рома" 14:54
Найдено вино династии Хань возрастом 2000 лет 14:54
Volkswagen Golf получил в России новые опции 14:48
Поправки о контроле за средствами дольщиков доработают 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 14:50
Рубрика: В мире

"Площадь России" открыли в южнокорейском Пхохане

Текст, фото: Олег Кирьянов (Пхохан)
Площадь в честь России, огромный праздничный ролл, салют и концерт - так в южнокорейском Пхохане 7 ноября отметили начало 1-го Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества.

Соглашение о проведении подобного мероприятия в свое время подписали президент России Владимир Путин и его корейский коллега Мун Чжэ Ин. В нем принимают участие представители всех 17 регионов Республики Корея (РК) и 9 регионов Дальнего Востока РФ. Честь выступить организатором первого форума, который неизбежно войдет в историю, выпала расположенному на юго-востоке Корейского полуострова портовому городу Пхохан. "Конечно, это не случайно, что именно мы выступили организаторами. Как известно, Пхохан является городом, куда поступила первая партия угля в рамках российско-северокорейского проекта "Хасан-Раджин". Мы тоже со временем планируем подключиться к этому сотрудничеству и очень заинтересованы в развитии связей с Россией. Поэтому мы и хотели, чтобы первый форум прошел именно у нас", - сказал "Российской газете" один из сотрудников отдела маркетинга и мероприятий мэрии Пхохана.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Южная Корея назначила нового куратора сотрудничества с Россией

Стоит отметить, что корейские организаторы сделали все возможное, чтобы церемония открытия запомнилась. На площади перед главным пляжем Пхохана Ёнильдэ в среду была открыта "Площадь России". Главным символом площади стал рекламно-информационный павильон России, выполненный в форме находящегося на Красной площади Государственного исторического музея РФ. В мэрии Пхохана отметили, что главной задачей павильона является знакомство корейцев и россиян с культурой и достопримечательностями стран друг друга. "Мы используем эту возможность, чтобы рассказать россиянам о том, что интересного есть у нас. Надеемся, что гости из РФ затем захотят снова к нам приехать и расскажут об этом друзьям. С другой стороны, для корейцев - это своего рода "окно в Россию". Они тоже наверняка заинтересуются вашей страной и захотят ее посетить", - пояснили в отделе маркетинга мэрии Пхохана.

До начала официальной части перед павильоном прошел небольшой концерт российской музыки, которая, судя по реакции, очень понравилась корейцам.

В начале мероприятия состоялась церемония открытия площади и павильона России. Для этого собравшиеся официальные лица перерезали символическую ленточку, а потом стали первыми, кто осмотрел павильон.

Неподалеку уже стоит другой посвященный российско-корейской дружбе объект. Это инсталляция "Монументальный памятник", изготовленный из мощных металлических балок, выкрашенных в флаги РФ и РК. Пхохан считается "стальной столицей" Кореи. Именно в Пхохане расположен крупнейший в Корее концерн POSCO, который входит в пятерку самых больших сталелитейных комбинатов мира, а потому тема стали для этого мегаполиса очень актуальна, что и было отражено в памятнике. Как отмечено в пояснении к инсталляции, "данная работа выражает желание неизменного дружеского взаимного сотрудничества межу Кореей и Россией".

В Южной Корее начали подготовку к газопроводу из России

Затем все действие переместилось на специально открытую "Выставку блюд российской и корейской кухни". "Еда - это то, что часто очень хорошо выражает культуру той или иной страны. С другой стороны, именно еду люди очень хорошо запоминают. В этой связи мы и решили включить в программу открытия посвященные блюдам Кореи и России мероприятия", - рассказал "РГ" представитель отдела питания и окружающей среды мэрии Пхохана Чон Гё Вон.

На выставке еды приготовили шашлыки и бефстроганов, как символизирующие Россию блюда. А от Кореи был "заявлен" ролл "кимпап", который представляет собой завернутые в сушеные прессованные листы морской капусты рис и различные начинки. Именно этот "кимпап" и стал гвоздем программы.

Около двадцати официальных лиц из России и Кореи вместе соорудили огромный ролл, общая длина которого составила восемь метров. Руководил созданием этого шедевра известный корейский шеф-повар Ким Нак Хун. "Начинка составлена из ингредиентов, которые символизируют цвета государственных флагов Республики Корея и Россия", - сказал Ким "Российской газете". "Волшебник от еды" Ким Нак Хун показал себя также отменным дипломатом и организатором. Он успевал не только следить и, когда надо, помогать гостям в создании ролла, но также смог сделать так, чтобы журналисты имели возможность все сфотографировать, а обычные зрители потом попробовать сотворенное произведение.

Восьмиметровый ролл затем все участвовавшие в его создании подняли и гордо продемонстрировали зрителям, а потом разрезали на множество небольших частей и стали раздавать всем желающим, дав возможность узнать "вкус российско-корейской дружбы".

Тут же на "площади России" была открыт "Тоннель девяти мостов". Он представляет собой дорожку, уходящую от берега в море к павильону Ёнильдэ. На этой дорожке теперь стоит каркас, украшенный сотнями светодиодов. В темное время суток получается очень красиво. "Мы открыли тоннель в пробном режиме уже несколько дней назад, и он сразу же стал очень популярным. Всем здесь нравится фотографироваться. Так люди и узнают про форум и Россию", - сказали в отделе маркетинга мэрии Пхохана. Название "Девять мостов" тоже символично. Именно так именуются крупные направления сотрудничества, которые лидеры РФ и РК определили в качестве главных для развития двустороннего сотрудничества".

Валентина Матвиенко выступила с лекцией в Южной Корее

По ходу церемонии организаторы несколько раз устраивали салюты, сделав атмосферу действительно праздничной. "Мы бы хотели, чтобы всем - корейцам, россиянам и вообще всем, кто здесь находится - запомнилась как сама церемония, так и непосредственно форум, в честь которого она проводится. Мы также надеемся, что Пхохан станет еще одним местом, который внесет большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Республикой Корея и Российской Федерацией. Ждем вас теперь непосредственно на форуме", - сказали сотрудники мэрии, приглашая на торжественный банкет.

Сам форум стартует 8 ноября в Международном холле Пхохана. В нем участвуют представители 17 регионов Южной Кореи и 9 регионов российского Дальнего Востока. В ходе мероприятия состоятся выступления бизнесменов, экспертов, а также официальных лиц из правительств регионов. По итогам будет принята Пхоханская декларация.

В мире Восточная Азия Южная Корея РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Разрушение крыла Су-57 сняли на видео
В Госдуме оценили влияние итогов выборов в Конгресс на отношения США и РФ
С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018
Названы регионы с самым качественным отдыхом