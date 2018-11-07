"Площадь России" открыли в южнокорейском Пхохане

Площадь в честь России, огромный праздничный ролл, салют и концерт - так в южнокорейском Пхохане 7 ноября отметили начало 1-го Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества.

Соглашение о проведении подобного мероприятия в свое время подписали президент России Владимир Путин и его корейский коллега Мун Чжэ Ин. В нем принимают участие представители всех 17 регионов Республики Корея (РК) и 9 регионов Дальнего Востока РФ. Честь выступить организатором первого форума, который неизбежно войдет в историю, выпала расположенному на юго-востоке Корейского полуострова портовому городу Пхохан. "Конечно, это не случайно, что именно мы выступили организаторами. Как известно, Пхохан является городом, куда поступила первая партия угля в рамках российско-северокорейского проекта "Хасан-Раджин". Мы тоже со временем планируем подключиться к этому сотрудничеству и очень заинтересованы в развитии связей с Россией. Поэтому мы и хотели, чтобы первый форум прошел именно у нас", - сказал "Российской газете" один из сотрудников отдела маркетинга и мероприятий мэрии Пхохана.

Стоит отметить, что корейские организаторы сделали все возможное, чтобы церемония открытия запомнилась. На площади перед главным пляжем Пхохана Ёнильдэ в среду была открыта "Площадь России". Главным символом площади стал рекламно-информационный павильон России, выполненный в форме находящегося на Красной площади Государственного исторического музея РФ. В мэрии Пхохана отметили, что главной задачей павильона является знакомство корейцев и россиян с культурой и достопримечательностями стран друг друга. "Мы используем эту возможность, чтобы рассказать россиянам о том, что интересного есть у нас. Надеемся, что гости из РФ затем захотят снова к нам приехать и расскажут об этом друзьям. С другой стороны, для корейцев - это своего рода "окно в Россию". Они тоже наверняка заинтересуются вашей страной и захотят ее посетить", - пояснили в отделе маркетинга мэрии Пхохана.

До начала официальной части перед павильоном прошел небольшой концерт российской музыки, которая, судя по реакции, очень понравилась корейцам.

В начале мероприятия состоялась церемония открытия площади и павильона России. Для этого собравшиеся официальные лица перерезали символическую ленточку, а потом стали первыми, кто осмотрел павильон.

Неподалеку уже стоит другой посвященный российско-корейской дружбе объект. Это инсталляция "Монументальный памятник", изготовленный из мощных металлических балок, выкрашенных в флаги РФ и РК. Пхохан считается "стальной столицей" Кореи. Именно в Пхохане расположен крупнейший в Корее концерн POSCO, который входит в пятерку самых больших сталелитейных комбинатов мира, а потому тема стали для этого мегаполиса очень актуальна, что и было отражено в памятнике. Как отмечено в пояснении к инсталляции, "данная работа выражает желание неизменного дружеского взаимного сотрудничества межу Кореей и Россией".

Затем все действие переместилось на специально открытую "Выставку блюд российской и корейской кухни". "Еда - это то, что часто очень хорошо выражает культуру той или иной страны. С другой стороны, именно еду люди очень хорошо запоминают. В этой связи мы и решили включить в программу открытия посвященные блюдам Кореи и России мероприятия", - рассказал "РГ" представитель отдела питания и окружающей среды мэрии Пхохана Чон Гё Вон.

На выставке еды приготовили шашлыки и бефстроганов, как символизирующие Россию блюда. А от Кореи был "заявлен" ролл "кимпап", который представляет собой завернутые в сушеные прессованные листы морской капусты рис и различные начинки. Именно этот "кимпап" и стал гвоздем программы.

Около двадцати официальных лиц из России и Кореи вместе соорудили огромный ролл, общая длина которого составила восемь метров. Руководил созданием этого шедевра известный корейский шеф-повар Ким Нак Хун. "Начинка составлена из ингредиентов, которые символизируют цвета государственных флагов Республики Корея и Россия", - сказал Ким "Российской газете". "Волшебник от еды" Ким Нак Хун показал себя также отменным дипломатом и организатором. Он успевал не только следить и, когда надо, помогать гостям в создании ролла, но также смог сделать так, чтобы журналисты имели возможность все сфотографировать, а обычные зрители потом попробовать сотворенное произведение.

Восьмиметровый ролл затем все участвовавшие в его создании подняли и гордо продемонстрировали зрителям, а потом разрезали на множество небольших частей и стали раздавать всем желающим, дав возможность узнать "вкус российско-корейской дружбы".

Тут же на "площади России" была открыт "Тоннель девяти мостов". Он представляет собой дорожку, уходящую от берега в море к павильону Ёнильдэ. На этой дорожке теперь стоит каркас, украшенный сотнями светодиодов. В темное время суток получается очень красиво. "Мы открыли тоннель в пробном режиме уже несколько дней назад, и он сразу же стал очень популярным. Всем здесь нравится фотографироваться. Так люди и узнают про форум и Россию", - сказали в отделе маркетинга мэрии Пхохана. Название "Девять мостов" тоже символично. Именно так именуются крупные направления сотрудничества, которые лидеры РФ и РК определили в качестве главных для развития двустороннего сотрудничества".

По ходу церемонии организаторы несколько раз устраивали салюты, сделав атмосферу действительно праздничной. "Мы бы хотели, чтобы всем - корейцам, россиянам и вообще всем, кто здесь находится - запомнилась как сама церемония, так и непосредственно форум, в честь которого она проводится. Мы также надеемся, что Пхохан станет еще одним местом, который внесет большой вклад в развитие дружбы и сотрудничества между Республикой Корея и Российской Федерацией. Ждем вас теперь непосредственно на форуме", - сказали сотрудники мэрии, приглашая на торжественный банкет.

Сам форум стартует 8 ноября в Международном холле Пхохана. В нем участвуют представители 17 регионов Южной Кореи и 9 регионов российского Дальнего Востока. В ходе мероприятия состоятся выступления бизнесменов, экспертов, а также официальных лиц из правительств регионов. По итогам будет принята Пхоханская декларация.