Полиция эвакуировала вокзалы в Мадриде и Барселоне из-за пряжки ремня

Движение поездов в Мадриде и Барселоне было прервано сегодня из-за угрозы взрыва, впоследствии оказавшейся ложной. Как пишет La Vanguardia, панику в двух городах вызвала пряжка ремня в виде ручной гранаты.

По данным издания, тревогу в Барселоне подняли после того, как при помощи сканера на вокзале Сантс обнаружили подозрительный предмет в оставленной сумке. Однако пока прибыла полиция, всех эвакуировала из здания и приступила к поискам взрывного устройства, владелец багажа успел забрать его, сесть на поезд и уехать в Мадрид. Правда, выяснилось это гораздо позднее, когда проверка уже была проведена, а саперы ничего не обнаружили.

В испанской столице история повторилась. Только страдам порядка удалось перехватить подозрительный багаж на вокзале Аточа и убедиться, что тревога была ложной.

В настоящее время движение поездов в обоих городах восстановлено, однако инцидент привел к серьезным задержкам.