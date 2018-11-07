Французская полиция оцепила больницу в Дюнкерке из-за угрозы взрыва. Как пишет Le Figaro, о том, что здание заминировано, сообщила некая женщина, заявившаяся в отделение "скорой помощи" сегодня утром. Администрация учреждения тут же сообщила об этом в правоохранительные органы.

В настоящее время саперы и пожарные обследуют помещения, работники больницы и больные были эвакуированы. Пока угроза взрыва не подтвердилась.

По данным местных властей, женщина задержана, эксперты анализируют ее поведение.