Поправки о контроле за средствами дольщиков доработают

Правительство предложило усилить контроль за целевым использованием средств дольщиков, законопроект об этом находится на рассмотрении в профильном комитете Госдумы. Депутаты готовят серьезную доработку документа.

Законопроект регулирует платежи застройщиков по проектам, корректирует норму о солидарной ответственности лиц за убытки дольщиков.

Данный законопроект является новым этапом жилищной реформы. Однако в комитете по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям не увидели в документе отражения всех важных вопросов, которые обсуждались и должны быть отрегулированы. "Документ надо будет серьезно дорабатывать на площадке комитета", - заявил журналистам глава комитета Николай Николаев.

Он также отметил, что необходимо убрать все барьеры, которые стоят на пути перехода застройщиков на новую модель финансирования через эскроу-счета.

"Это и вопросы банковского проектного финансирования, и вопросы создания для Фонда защиты прав участников долевого строительства возможности не только финансировать достройку, но и самостоятельно достраивать проблемные объекты, и создания единой контрольно-надзорной вертикали в сфере жилищного строительства", - пояснил Николаев.