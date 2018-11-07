Посольство РФ в Париже запросило у Монако разъяснения по аресту Рыболовлева

Посольство РФ в Париже обратилось к властям Монако за разъяснениями по задержанию в княжестве российского предпринимателя Дмитрия Рыболовлева.

Как рассказали в российской дипмиссии, запрос сделан на основе появившихся в прессе публикаций об аресте бизнесмена, поскольку от него самого и его адвокатов информации в посольство не поступало.

Французская Le Monde накануне сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что Рыболовлев был задержан властями княжества для допроса по делу о коррупции и "торговле влиянием". Кроме того, правоохранители провели обыск в его доме. По данным издания, арест Рыболовлева, который является владельцем футбольного клуба "Монако", был произведен с санкции суда.