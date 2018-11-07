Правительство внесло в Госдуму законопроект о микрогенерации

В Госдуму 7 ноября поступил на рассмотрение правительственный законопроект, который вносит в закон "Об электроэнергетике" понятие микрогенерации. Документ разработан Минэнерго и опубликован в базе данных Госдумы.

Он предполагает, что физлица-собственники электростанций, работающие в том числе на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ - например, солнце или ветер) и мощностью до 15 кВт включительно, смогут продавать выработанную электроэнергию по правилам работы розничных рынков электроэнергии. Однако в проекте закона уточняется, что это не должно быть видом бизнеса.

Речь идет о продаже излишков, которые не пошли на нужды собственного хозяйства. Чтобы продавать не потраченную электроэнергию, выработанную, например, ветряком или солнечными модулями на крыше собственного дома (многоквартирных домов законопроект не касается), нужно технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция на основе ВИЭ.

Кроме того, законопроект затрагивает тему компенсации потерь в электросетях: так, в определенных случаях, которые отдельно пропишет правительство, сетевые организации будут обязаны закупать электроэнергию, выработанную генерирующими объектами на основе ВИЭ или торфа. Это должно стимулировать сети поддерживать "зеленую" генерацию.

В прошлом году Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, связанные с микрогенерацией. Ведомство предложило освободить от уплаты подоходного налога владельцев электростанций на ВИЭ, если они продали излишки выработанной электроэнергии не более чем на 30 тысяч рублей за год (считается как период с 1 января по 31 декабря).

Предполагается, что если законопроект будет принят, то срок действия льгот по НДФЛ для физлиц продлится до конца 2028 года. Документ еще не рассмотрен в правительстве.