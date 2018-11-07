Правительство внесло в Госдуму законопроект о микрогенерации

Новости

Буффон провел первый матч в ЛЧ после удаления в игре с "Реалом" 16:04
В библиотеке РГО нашли уникальный военный учебник XVII века 16:03
"КамАЗ" поставит в Москву почти 600 автобусов к 2020 году 16:00
МЦК будет работать на час дольше в день матча ЦСКА - "Рома" 15:58
В Воронеже пенсионерке ампутировали не ту ногу 15:54
Ибрагимович: "Гэлакси" является моим приоритетом 15:48
В Башкирии начали выпускать новую модель белорусского трактора 15:45
Lada Vesta установила рекорд продаж в России 15:42
Костромской депутат подал в отставку из-за долгов по зарплате 15:38
В Японии на аукционе продали снежного краба за 19 тысяч долларов 15:37
Неймар обиделся на судью матча с "Наполи" 15:33
Балтфлот получил гидрографический катер нового поколения 15:30
Названы города России с лучшими и худшими дорогами 15:19
Брэда Питта и Анджелину Джоли вызвали в суд 15:15
Пролежавший на полке полвека фильм об Арете Франклин выходит в прокат 15:10
Полиция оцепила больницу в Дюнкерке из-за угрозы взрыва 15:07
Бывший директор АО "Тепло РКК "Энергия" предстанет перед судом 15:06
Новая Lada 4x4 отправится покорять Западную Европу 15:03
Захарова пошутила про роль "русских хакеров" на выборах в США 15:00
Мединский прокомментировал идею назвать аэропорт именем Сергея Шнурова 14:59
Минфин не смог полностью разместить "короткие" ОФЗ 14:56
4 тысячи человек будут следить за порядком на матче ЦСКА - "Рома" 14:54
Найдено вино династии Хань возрастом 2000 лет 14:54
Volkswagen Golf получил в России новые опции 14:48
Поправки о контроле за средствами дольщиков доработают 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
ВС разъяснил, как вернуть залог, если покупка не состоялась
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
07.11.2018 14:27
Рубрика: Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о микрогенерации

Текст: Александра Воздвиженская

В Госдуму 7 ноября поступил на рассмотрение правительственный законопроект, который вносит в закон "Об электроэнергетике" понятие микрогенерации. Документ разработан Минэнерго и опубликован в базе данных Госдумы.

Он предполагает, что физлица-собственники электростанций, работающие в том числе на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ - например, солнце или ветер) и мощностью до 15 кВт включительно, смогут продавать выработанную электроэнергию по правилам работы розничных рынков электроэнергии. Однако в проекте закона уточняется, что это не должно быть видом бизнеса.

Фото: Денис Русинов/ТАСС
В ноябре заработают новые требования к энергетикам

Речь идет о продаже излишков, которые не пошли на нужды собственного хозяйства. Чтобы продавать не потраченную электроэнергию, выработанную, например, ветряком или солнечными модулями на крыше собственного дома (многоквартирных домов законопроект не касается), нужно технически присоединить объект микрогенерации к местным сетям, а также заключить договор купли-продажи с гарантирующим поставщиком, в зоне покрытия которого находится мини-станция на основе ВИЭ.

Кроме того, законопроект затрагивает тему компенсации потерь в электросетях: так, в определенных случаях, которые отдельно пропишет правительство, сетевые организации будут обязаны закупать электроэнергию, выработанную генерирующими объектами на основе ВИЭ или торфа. Это должно стимулировать сети поддерживать "зеленую" генерацию.

Гидроэнергетика: должна всем или должна развиваться?

В прошлом году Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, связанные с микрогенерацией. Ведомство предложило освободить от уплаты подоходного налога владельцев электростанций на ВИЭ, если они продали излишки выработанной электроэнергии не более чем на 30 тысяч рублей за год (считается как период с 1 января по 31 декабря).

Предполагается, что если законопроект будет принят, то срок действия льгот по НДФЛ для физлиц продлится до конца 2028 года. Документ еще не рассмотрен в правительстве.

Экономика Отрасли Энергетика Правительство Минэнерго Реформа электроэнергетики
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Разрушение крыла Су-57 сняли на видео
В Госдуме оценили влияние итогов выборов в Конгресс на отношения США и РФ
С-300 в Сирии привели в боевую готовность
Спецслужбы РФ предотвратили несколько терактов во время ЧМ-2018
Названы регионы с самым качественным отдыхом