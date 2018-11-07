Путин обещал разобраться с господдержкой бизнеса

Государство должно выполнять свои обещания по господдержке бизнеса, согласился президент с просьбой главы "Деловой России" Алексея Репика на встрече в Кремле. Владимир Путин также решил обсудить с правительством предложения помочь застройщикам из госказны в связи с отменой долевого финансирования.

"Деловая Россия" - одна из наиболее авторитетных организаций, объединяющих предпринимателей", - заявил президент. Не так давно он выступал на форуме "ОПОРА России". "Повторять некоторые вещи бессмысленно, а вот послушать вас по поводу того, что обсуждается, как обсуждается, какие ожидания есть у ваших коллег в отношениях с органами власти, - это было полезно и интересно", - заметил он.

"Деловая Россия" проработала целый набор инициатив, сообщил Репик. Нужна максимально эффективная работа как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, сказал он. В первую очередь это касается возможности государству эффективно расходовать бюджетные средства через повышение конкуренции и более активное участие российских компаний в реализации национальных целей.

Необходимо более четко планировать долгосрочные задачи и делать все заблаговременно. Например, это касается конкурсных процедур, чтобы компании могли, в том числе с помощью институтов развития, Корпорации по поддержке малого и среднего предпринимательства, Фонда развития промышленности, обновить производственную базу, построить технологические процессы. "И, соответственно, самим участвовать в реализации государственных задач, а не отдавать этот очень важный и конкурентный рынок зарубежным компаниям", - уточнил Репик. "В этой части, если разнести процедуру заключения контрактов, конкурсные процедуры, и срок начала реализации хотя бы на шесть месяцев, там, где это не срочные закупки, больше российских компаний будет вовлечено в процесс, - сказал он. - И мы сможем, в том числе приблизиться к задаче по росту нашей экономики и, соответственно, вхождению в пятерку ведущих мировых экономик".

"Второй блок, и я считаю, что это не менее важно, и об этом сейчас говорит бизнес все громче и громче, это предсказуемость условий ведения бизнеса, в том числе предсказуемость такой важной меры, как государственная поддержка", - продолжил докладчик. Государство стимулирует предпринимателей больше вкладывать в новые производства, в новые рабочие места. Но это работает только если эта поддержка стопроцентно гарантирована. "Поскольку меры поддержки пересматриваются или выполняются не в полном объеме, нам нужно настроить систему таким образом, чтобы то, что обещано, реализовывалось, и тогда под это будут в большей степени ориентироваться и финансовые институты, и сами предприниматели больше инвестировать в новые проекты", - пояснил он.

Затем Репик заговорил о туризме. "После чемпионата мира уже сейчас девять миллиардов долларов - это объем въездного туризма. Мне кажется, что он посоревнуется и посоперничает и с нашими сельхозпроизводителями, и с нашими технологическими компаниями", - сказал он. И здесь нужно с бизнесом согласовывать градостроительные планы, считает глава "Деловой России". "В конечном счете, вполне справедливо также субсидировать процентные ставки по кредитам, которые направляются на строительство новых интересных туристических рекреационных объектов, потому что всегда мы говорим, что есть льготные кредитные ставки и дешевые деньги для строительства фабрик, а ведь хорошая гостиница или хороший концертный зал - такая же фабрика, просто услуг, и, в общем-то, не меньший генератор успешных экспортных проектов", - пояснил докладчик.

"Наряду с туристической сферой очень большим блоком мог бы быть вообще экспорт услуг", - считает Репик. Но пока для этого нет четкого определения в Налоговом кодексе. "И в этой части получается, что в отличие от экспорта товаров мы становимся менее конкурентоспособны, потому что, например, налог на добавленную стоимость, к сожалению, взимается как за границей, так и здесь, дома, а вычет по НДС применять компании российские не могут", - сказал докладчик и попросил поручить правительству проработать этот вопрос.

"Еще хотели, конечно, обрадовать вас, что в России все больше и больше становится интересных проектов, связанных с НИРами, НИОКРами, появлением продуктов интеллектуальной деятельности - это хороший знак, - объявил Репик. - Это говорит о том, что наконец появляется эта смычка между наукой и предпринимателями, и экономикой". И здесь важно не допустить офшоризации, добавил он и предложил посмотреть на опыт США и ЕС в части использования patent box - "патентной коробки". "Может быть, это позволит нам получить дополнительные доходы бюджета уже сейчас", - не исключил докладчик.

Еще речь зашла о строителях. По словам Репика, "все нелегко переживают переход на новую форму финансирования, уход от долевого финансирования к проектному". И здесь одна из важных мер - возможность учитывать в составе расходов объекты инфраструктуры, безвозмездно передаваемые государству. "Доходность у застройщиков, конечно, резко упадет и придется поделиться с банками в рамках перехода на проектное финансирование", - констатировал глава "Деловой России" и попросил поддержать застройщиков.

Президент поблагодарил докладчика за поддержку в реализации нацпроектов - потому что только объединяя усилия можно добиться нужного и бизнесу, и государству результата. "Согласен с вами в том, что если государство обещает какую-то поддержку, то оно должно свои обещания выполнять. Иначе мы ставим бизнес в очень сложные условия, - заявил Путин. - Дело даже не в том, что чего-то не додали, а дело в том, что проект разваливается в этой связи. Ведь эта поддержка связана с тем, что люди, имея в виду, что она будет, берут кредитные ресурсы, выстраивают свои бизнес-планы, а когда она исчезает, рассыпается весь бизнес-проект. Я это прекрасно понимаю, уже неоднократно с этим сталкивался, люди об этом говорят".

"Нам нужно добиться того, чтобы у нас не было серьезных сбоев в объемах строительства - это задача номер один, - также сказал президент. - В то же время нам нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от различных схем или даже от отсутствия таковых, от того, с чем связаны риски долевого строительства. Нам нужно от этого уходить и переходить безусловно к современным рыночным способам регулирования в этой сфере". "Здесь тоже важна поддержка государства, здесь нужны понятные, прозрачные процедуры, объемы этой поддержки и способы ее доведения до отрасли должны быть понятны. Об этом, надеюсь, еще предстоит серьезный разговор с правительством. Но хочу, чтобы вы знали, я настроен именно на такую совместную работу", - заключил глава государства.