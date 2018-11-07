Путин призвал создать эффективную систему нейтрализации боевиков

Создать эффективную систему подавления террористических группировок и нейтрализации их главарей призвал президент в приветствии участникам совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

"Ваш традиционный форум направлен на объединение мирового сообщества в противодействии терроризму при координирующей роли ООН, на основе общепризнанных принципов и норм международного права, - отметил Владимир Путин. - Мы видим, что международные террористические организации пытаются активизироваться, в том числе в глобальном информационном пространстве. И потому к работе специальных служб и правоохранительных органов предъявляются повышенные требования, существенно возрастает необходимость консолидации их усилий в противодействии возникающим вызовам и угрозам безопасности".

"Среди ваших приоритетов - создание эффективной системы физического, информационного и идеологического подавления террористических группировок, нейтрализации их главарей и наиболее опасных членов, включая трансграничные перемещения иностранных террористов-боевиков", - подчеркнул президент.

"Важно неуклонно повышать оперативность обмена информацией, разрабатывать действенные механизмы, направленные на пресечение источников и каналов подпитки террористических сетей", - также считает глава государства.

"Для решения столь серьезных задач необходимо укреплять доверие между государствами, повышать ответственность их действий и прозрачность намерений, - отметил Путин. - Это позволит существенно упрочить потенциал международного антитеррористического сотрудничества, предупредить риски возникновения недопонимания в работе государств на данном направлении. Например, при использовании современных телекоммуникационных технологий".

Глава государства выразил уверенность, что участники форума смогут обсудить итоги совместной работы по обеспечению безопасности крупных международных мероприятий, прежде всего чемпионата мира по футболу, предложить новые подходы к развитию и укреплению партнерства антитеррористических структур.