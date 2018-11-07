Белорусские атомщики прошли стажировку на Нововоронежской АЭС

Инженеры по ядерной безопасности строящейся Белорусской АЭС побывали с рабочим визитом на однотипной станции под Воронежем. Их интересовали профессиональные вопросы: контроль герметичности топливных сборок, изучение характеристик работы энергоблоков.

- Здесь работает реакторная установка ВВЭР-1200 - точно такая же, как и у нас. Здесь блок уже прошел первую топливную загрузку и работает на второй. Мы приехали перенять методы измерений, расчета и контроля. В этих методах используются самые последние наработки, используется опыт разных типов реакторных установок. Мы получили колоссальный опыт и ответы на все интересующие нас вопросы, - рассказал начальник лаборатории контроля герметичности оболочек Белорусской АЭС Эдуард Семиренко.

За три дня гости из Беларуси посетили основные объекты шестого энергоблока НВАЭС: пункт управления, машинный зал, побывали в зоне контролируемого доступа и на смотровой площадке четвертой очереди станции.

Справка "РГ"

Белорусская АЭС строится в Островецком районе Гродненской области. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью 2,4 мегаватта. Запуск первого блока запланирован на 2020 год.