ЦБ отозвал лицензии у банка "Агросоюз" и Банка инноваций и развития

Банк России отозвал лицензии у двух кредитных организаций, банка "Агросоюз" и Банка инноваций и развития. Приказы опубликованы на сайте регулятора.

Банк "Агросоюз" не раз нарушал существующие правила в банковской сфере. Последняя проверка показала, что в кассе банка не хватало крупной суммы наличных, более 1,3 миллиарда рублей.

Московский Банка инноваций и развития, который занимал 286-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов, лишился лицензии из-за проведения сомнительных транзитных операций. Банк России два раза вводил в этой кредитной организации ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, но банк неоднократно допускал нарушения этих ограничений.