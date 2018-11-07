ЦСКА вновь проиграл "Роме" в Лиге чемпионов

Московский ЦСКА потерпел второе поражение от "Ромы" на групповом этапе Лиги чемпионов. "Красно-синие" уступили на своем поле римлянам - 1:2.

Решение руководства армейцев проводить домашние матчи Лиги чемпионов в "Лужниках" полностью оправдало себя. Наверное, стадион на Песчаной также собрал бы аншлаг, играй там ЦСКА с "Реалом" или "Ромой". Но все же в "Лужниках" особая атмосфера. Да и зрителей больше.

Как и сообщалось, на встречу с итальянской командой было реализовано чуть более 57 тысяч билетов. Интерес к матчу был огромный, ведь он представлялся одним из ключевых для "красно-синих" в борьбе за выход в плей-офф. Отсюда и некая нервозность, которая наблюдалась в действиях футболистов российского клуба на первых минутах.

И ладно бы нервничала молодежь, которой в нынешнем ЦСКА предостаточно. Но оплошность допустил тот, в ком, казалось, не было никаких сомнений - вернувшийся после дисквалификации Игорь Акинфеев. Голкипер армейцев нерасчетливо вышел на перехват и, не попав по мячу, позволил Костасу Маноласу пробить головой. Грек не промахнулся. В результате гости повели уже на пятой минуте.

На этом беды "красно-синих" не закончились. Буквально через несколько минут после гола итальянцев травму получил Марио Фернандес. Судя по тому, что защитника унесли с поля на носилках, повреждение у него серьезное.

Впервые хозяева потревожили "Рому" на 18-й минуте. Это Никола Влашич решился на дальний удар. К несчастью для хорвата и болельщиков ЦСКА, мяч пролетел рядом со штангой. Но самый реальный шанс сравнить счет армейцы упустили в концовке тайма. Иван Обляков, выйдя один на один, попал во вратаря "Ромы" Робина Ольсена, а оказавшийся первым на добивании Георгий Щенников пробил чуть выше.

Начало второй половины получилось ударным. За восемь минут армейцы умудрились сравнять счет усилиями Арнора Сигурдссона, остаться в меньшинстве после удаления Хердура Магнуссона и пропустить во второй раз. У "Ромы" забил Лоренцо Пеллегрини.

К чести "красно-синих", даже после удаления они не собирались сдаваться. Но, несмотря на все старания, ЦСКА проиграл. И позволил "Роме" оторваться от себя на пять очков. В активе армейцев после четырех туров четыре балла, итальянцев - девять. На втором месте в квартете "G" идет "Реал", который сегодня встретится в Чехии с "Викторией Пльзень".