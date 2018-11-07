Инновационное предпринимательство развивается слишком медленно, а первые шаги в этом направлении - робкие и неуверенные. Такой вывод сделали белгородские чиновники, бизнес-ангелы и сами молодые ученые. Грантовая поддержка, о которой так много говорилось как о большой возможности для старта, зачастую себя не оправдывает. Даже внушительными суммами, которые выделяются как министерствами, так и не одним фондом, молодые инноваторы не в состоянии распорядиться так, чтобы создать новое производство. Они сами признаются, что причина отнюдь не в финансировании, а в отсутствии хоть какого-то опыта в этой сфере. Восполнить пробел начинающие бизнесмены намерены в тандеме с уже успешными предпринимателями: предложат им свои разработки на специализированной ярмарке, а те, в свою очередь, рассчитают, стоит ли идея инвестиций.

Не выстрелил ни один

Ярмарку стартапов в регионе организуют впервые, и пока к мероприятию только готовятся, молодые ученые, регистрируясь на специальном сайте в качестве участников, живо обсуждают саму ситуацию с внедрением инноваций и ростом малых инновационных предприятий (МИП). К слову, последних только в белгородских университетах насчитывается свыше сотни.

Начальник отдела научно-исследовательской работы студентов и молодых ученых Белгородского госуниверситета Александр Жихарев отмечает, что пока существующая поддержка молодых стартаперов - при всем ее многообразии - неэффективна. Гранты, по его словам, зачастую испаряются, так и не превратившись в нечто осязаемое.

- На моей памяти нет такого проекта, который бы "выстрелил" благодаря гранту, - заметил он.

В принципе, об этом давно говорят и чиновники регионального правительства. Начальник управления инвестиций и инноваций облдепартамента экономразвития Дмитрий Алдаев добавил, что раньше многие наивно полагали, что для успешного запуска стартапа деньги - главное условие. Теперь же, когда получить грант вполне реально, а к числу заинтересованных в "выстрелах" инноваций добавились бизнес-ангелы, стало ясно, что финансирование не гарантирует успеха.

Впрочем, отказываться от грантовой поддержки совсем, по словам представителей бизнес-сообщества, было бы глупо.

- Грант нужен в тот момент, когда появилась идея и ее следует проверить, - считает создатель ассоциации бизнес-ангелов в Белгородской области Александр Щеглов. - Надо хотя бы выпустить пробный образец. И зачастую начинающий бизнесмен тратит на эти цели собственные средства - или занимает деньги у друзей и родственников. Вот такой получается "грант". Но когда образец уже есть, а еще лучше - если уже пошли его продажи, тогда нужен инвестор. Он-то и поможет наладить производство и вывести продукт на рынок.

Место встречи

Эксперты отмечают, что, несмотря на развитие маркетинговых технологий и обилие разного рода бизнес-тренингов, стать предпринимателем очень сложно. Надо "чувствовать рынок", а это чутье приходит с опытом и со временем.

- Поэтому мы и решили создать площадку для встреч потенциальных инвесторов и стартаперов, - пояснил Алдаев.

Тему выбрали ожидаемую для региона - Agro&FoodTech: все о продуктах питания, их производстве и цифровизации отрасли. Участием в проекте уже заинтересовались ведущие российские агрохолдинги, продукция которых стала общероссийским брендом. Директор ассоциации бизнес-ангелов Кирилл Горпинченко отметил, что региональный статус ярмарки вовсе не ограничивает инноваторов: потенциальные инвесторы готовы рассмотреть идеи из любого уголка страны. Наиболее востребованный продукт или технологию ждет внедрение на одном из белгородских предприятий.

- Это и есть наш приз победителям, - подчеркнул Дмитрий Алдаев. - Не деньги, а именно внедрение, промышленный выпуск продукции.

Придумали, но не торгуют

Эксперты отмечают, что ученый часто хочет найти ответ на простой вопрос: "Что сегодня нужно производству для того, чтобы стать более эффективным и выгодным?" Однако даже от предприятий, представители которых будут участвовать в ярмарке, пока не поступило определенных пожеланий или заказов. При этом, как отмечают организаторы, у самих стартаперов есть сомнения: не станет ли идея или технология, представленная на ярмарке, основой для новой продукции без участия самого ученого? И если экономика так нуждается в инновационных предприятиях, как сможет автор идеи "вывести" свою разработку из холдинга-инвестора?

Начинающие бизнесмены предложат свои разработки успешным предпринимателям, а те просчитают, стоит ли идея инвестиций

- В таких ситуациях, конечно, возникает вопрос о защите авторских прав, - поясняет Дмитрий Алдаев. - Однако, как правило, даже крупная компания не сможет в одиночку внедрить в производство новую идею. Что же касается "отпочкования" от инвестора, то сразу скажу: нет такой задачи - создать множество инновационных предприятий. Для экономики важно не количество, а эффективность инноваций.

Александр Щеглов в вопросах интеллектуальных прав не так категоричен.

- Воровство идей, конечно, случается, - соглашается он. - Их авторы от этого не так уж и защищены. Что говорить, ведь даже великие предприниматели воровали идеи - примеров масса! Но в такой ситуации инвестор защищен значительно меньше. Где гарантия, что вложенные средства вернутся? По статистике, 80 процентов инвестиций в итоге не дают никакого эффекта, деньги просто пропадают. И надо сказать, что опытные инвесторы к этому относятся абсолютно нормально. Потому мы и говорим, что нужно вкладывать деньги в десятки проектов. Прибыль от 10 или 20 процентов позволит компенсировать потери от нереализовавшихся вложений.

И все же дополнительный барьер от "идейного воровства" чиновники предлагают: в белгородской корпорации "Развитие", "упаковывая" проект, предусматривают в том числе механизмы защиты интеллектуальных прав.

- Мы продумываем все - от названия до логотипа, - рассказал менеджер отдела по продвижению инновационных проектов корпорации Заур Кадыров. - Это бесплатная услуга.

Кроме того, начинающим предпринимателям предлагают маркетинговые стратегии для продвижения продукта.

Александр Жихарев отметил, что представители научного сообщества сегодня - "люди ищущие, но свои находки они зачастую прячут "в стол". Поэтому опасения, что матерые бизнесмены возьмут их наработки за основу и выпустят новый продукт под своим брендом, хоть и имеются, но не столь серьезные.

- У нас много молодых исследователей, у них есть патенты, но они не представляют, как эти работы превратить в бизнес, как их коммерциализировать. Им важнее другое - когда состоялось научное открытие, - считает Александр Жихарев. - Когда молодой предприниматель со своим инновационным проектом получает финансовую поддержку или грант - это одно, а когда вкладываются "живые" инвестиции конкретной компании - совсем другое. Бизнесмен понимает, как можно заработать на идее, а стартаперу важно, что его идея реализовалась.

Александр Щеглов добавляет: все эти тонкости, которые мешают сегодня активно создавать МИП и зарабатывать на них, еще раз показывают, что для успеха нужна команда специалистов разного профиля. Изобрести технологию или придумать новый продукт для рынка тех же продуктов питания - мало. Необходимо, чтобы в команде было кому просчитать экономику, разработать маркетинговую стратегию и уже затем реализовать намеченный бизнес-план.