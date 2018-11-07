Инвесторы из Италии, Турции и Китая заинтересовались проектом строительства легкого метро в Подмосковье. "Сейчас проводим консультации с представителями каждой из заинтересованных компаний, после чего планируем выйти на подписание меморандумов", - сообщил зампред правительства Подмосковья Денис Буцаев.

Проект этот был разработан еще в 2014 году. По задумке властей, кольцевая линия скоростного трамвая должна связать между собой 26 крупных муниципалитетов области, где проживают в общей сложности более 2,5 миллиона человек, и все международные аэропорты Московского авиационного узла, включая новый аэропорт Жуковский. Много раз говорилось о том, что когда трамвайное кольцо построят, нагрузка на автомобильные дороги в регионе снизится на 25%. В том числе - и на МКАД, ведь сегодня прямых дорог между областными городами нет и, чтобы на автомобиле попасть, например, из Мытищ в Химки, через которые идет трасса на Шереметьево, нужно выехать на кольцевую автодорогу.

Общая протяженность трамвайных путей должна составить без малого 246 километров. Разрабатывали концепцию строительства по западному образцу: чтобы не трогать существующую застройку, трамвайную трассу решено частично поднять на эстакады и спрятать в тоннели. Останавливаться легкорельсовый транспорт будет через каждые 5-7 километров. Это не очень удобно для пассажиров, но если сделать остановки более частыми, вся идея скоростного передвижения сойдет на нет. Планируется, что трамвай будет развивать скорость до 80 километров в час, и остановки на привычном для пассажиров расстоянии просто не дадут ему разогнаться.

Первый пусковой комплекс 74,1 километра пройдет от Подольска до Климовска, далее в Домодедово с заходом в одноименный аэропорт и в Раменский район с заходом в аэропорт Жуковский. На его протяжении будет 16 остановок и 9 транспортно-пересадочных узлов.