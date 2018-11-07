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07.11.2018 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромской депутат подал в отставку из-за долгов по зарплате

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Суд в Костроме наложил арест на имущество депутата облдумы, который задолжал рабочим зарплату более чем на 50 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное Следственное управление СКР.

Следствие предъявило обвинение в невыплате заработной платы работникам строительных организаций и неисполнении судебных решений депутату Костромской областной Думы Евгению Нагорову. Как сообщили в СК, руководителя трех строительных компаний обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса. Ему вменяют три преступления по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы руководителем организации) и 25 эпизодам по статье 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решения суда).

Фото: Пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю
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Во время следствия силовики обнаружили у депутата личное имущество стоимостью более двух миллионов рублей. По ходатайству следователя суд наложил на него арест. После вмешательства службы судебных приставов депутат частично выплатил долги рабочим на 37,2 миллиона рублей. Однако полностью погасить задолженность не удалось.

Обвиняемый достоверно знал о вступивших в законную силу 25-ти решениях суда о взыскании в пользу граждан и организаций денежных средств на общую сумму около 3,3 миллиона рублей и об имеющихся в федеральной службе судебных приставов исполнительных производствах. У него была финансовая возможность погасить долги, но, несмотря на неоднократные письменные предупреждения об уголовной ответственности, делать этого он не стал.

В августе этого года приставы опечатали офис строительной компании на проспекте Мира в Костроме и передали имущество на оценку, чтобы впоследствии продать его и выплатить людям зарплату.

После возбуждения серии уголовных дел Евгения Нагорова исключили из партии "Единая Россия". Накануне предъявления ему официального обвинения стало известно, что он направил в облдуму заявление о сложении с себя депутатских полномочий. Этот вопрос депутаты регионального парламента рассмотрят на заседании 22 ноября.

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