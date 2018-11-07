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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Марш в честь парада 1941 года начался на Красной площади в Москве

Текст: Сергей Бабкин
Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 1941 года, начался на Красной площади. Это традиционное памятное мероприятие - реконструкция шествия, которое состоялось в прифронтовой Москве.

Ровно в 10 часов с боем курантов знаменная группа внесла на площадь флаги России и Москвы и Знамя Победы. Среди тех, кто наблюдает с трибун за маршем, - ветераны, которые с парада 1941 года уходили прямо на фронт. Благодаря их воспоминаниям мы знаем, что подготовка к тому параду проходила в обстановке строжайшей секретности. В то время фашистские войска стояли всего в 30 километрах от Москвы.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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Парад 1941 года дал всему миру понять, что столица не сдалась и приготовилась к отпору. Зимой 1941-42 годов Красная армия отбросила врага от Москвы и перешла в контрнаступление. Это событие стало первым шагом к коренному перелому в ходе Великой Отечественной войны.

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