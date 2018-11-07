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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Марш в честь парада 1941 года прошел в Москве

Текст: Сергей Бабкин
На Красной площади завершился торжественный марш, посвященный 77-ой годовщине парада 1941 года. Как только воины, курсанты и кадеты окончили шествие, у стен Кремля устроили музей военной техники под открытым небом.

Участники и гости парада увидели парадные колонны основных родов войск, ковавших Победу. Мотострелки и десантники прошли по площади в обмундировании сороковых годов.

Фото: ТАСС
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Вместе с ними торжественным маршем прошли воспитанники кадетских классов и суворовцы.

В числе почетных гостей на трибунах у Кремля находились пятеро участников парада 1941 года.

После окончания марша на площадь выехала техника военных лет: танки, мотоциклы, бронемашины. Посмотреть на них и пообщаться с их экипажами можно до 17 часов в среду.

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