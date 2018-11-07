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07.11.2018 20:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Метро и МЦК будут работать на час дольше из-за матча "ЦСКА"-"Рома"

Текст: Светлана Батова

Метро и МЦК будут сегодня работать до двух часов ночи из-за матча ЦСКА-"Рома", который пройдет на стадионе "Лужники" сегодня. Как сообщили "РГ" в пресс-службе московского метрополитена, специальный график работы введен для того, чтобы все болельщики могли уехать быстро и свободно после окончания матча. Начало его, напомним, назначено на девять часов вечера.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Кроме того, уже сейчас до начала матча южный вестибюль "Спортивной" и станции Лужники работают только на выход. После матча в течение двух часов они станут работать только на вход.

Также до 02:00 "Ласточки" на МЦК станут ходить как в час пик раз в пять минут. Такие графики работы метро и МЦК использовались при проведении матчей чемпионата мира по футболу, проходившему в России летом этого года.

Как отмечают в ЦОДД, вечером с 22:45 будет перекрыт ряд улиц в районе Лужников: часть улиц Доватора, 10-летия Октября, Ефремова и 3-ей Фрунзенской. Ранее ЦОДД попросило сегодня всех, по возможности, пользоваться общественным транспортом.

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