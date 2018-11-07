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07.11.2018 16:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Москвичей предупредили о пробках из-за матча в "Лужниках"

Текст: Иван Пышечкин

На столичных дорогах вечером 7 ноября ожидаются затруднения в связи с проведением матча между командами ЦСКА и Рома на стадионе "Лужники". Водителям  рекомендуется пользоваться общественным транспортом, сообщает Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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"В связи с предстоящим матчем возможны осложнения движения на дублере Комсомольского проспекта, на улице Хамовнический вал, в Новолужнецком проезде и на Лужнецкой эстакаде", - говорится в сообщении.

Кроме того, с 22.45 и до окончания мероприятия будут полностью перекрыты участки четырех прилегающих к стадиону улиц: ул. Доватора от ул. Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской ул., ул. 10-летия Октября от ул. Усачева до ул. Доватора, 3-я Фрунзенская ул. от ул. Доватора до ул. Ефремова, ул. Ефремова от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул. В течение дня на этих участках также действуют ограничения на стоянку и остановку.

В ЦОДД рекомендуют добираться на матч на метро или МЦК. Работа Московского центрального кольца будет продлена до 02.00, чтобы болельщики смогли добраться до дома.

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