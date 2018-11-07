Мособлсуд рассмотрит дело в отношении 20 наркодельцов с Украины

Генеральная прокуратура РФ направила в Мособлсуд дело в отношении 20 граждан Украины и одного россиянина, которые создали настоящий наркокартель и участвовали в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере и подделке документов.

В сообщении надзорного ведомства уточняется, что в Истринском, Красногорском и Одинцовском районах Московской области были ликвидированы три лаборатории по производству синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято свыше 870 килограммов готовых наркотических средств, более двух миллионов рублей, вырученных от продажи опасных таблеток, а также 13 автомашин и 18 поддельных паспортов, по которым в Подмосковье подпольно жили украинцы.

По данным прокуратуры, участники группировки массово вербовались на Украине, проходили обучение процессу производства, перевозки, упаковки и распределения наркотиков по тайникам. По данным следствия, преступная группа с декабря 2015 года по декабрь 2016 года занималась незаконным производством наркотиков в кустарных условиях. Следствие считает, что обвиняемые продавали таблетки на территории России через интернет. Но на скамью подсудимых попали не все члены преступного сообщества. Им грозит долгий срок заключения вплоть до пожизненного. По данным прокуратуры, расследование против остальных участников наркогруппировки продолжается. Число их пока не называется. Напомним, Московский областной суд впервые в истории России в этом году вынес приговор с пожизненным сроком лишения свободы преступнику, уличенному в незаконном обороте наркотиков. Им стал гражданин Таджикистана Шерали Табаров по кличке Шера.

Вынося решение, суд согласился с мнением прокуратуры. Отбывать пожизненный срок иностранец будет в колонии особого режима, пишет "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу Мособлсуда. Вместе с Табаровым по уголовному делу проходили еще 14 граждан Таджикистана, которые получили от шести до 25 лет строгого режима. По версии следователей, обвиняемые с 2012-го по 2015 год ввезли и попытались продать в России 600 килограммов героина. Наркотики перевозились на грузовых фурах с алычой и дынями. Героин прятали в поддонах в коробках с фруктами и в бортовые доски. По утверждению прокуратуры, Табаров был главарем одного из структурных подразделений группировки наркоторговцев. Он неоднократно приезжал в Россию по поддельным документам. Обвинения фигурантам дела были предъявлены по пунктам "а, б" части 4 статьи 229.1 ("Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере"), ч. 5 ст. 228.1