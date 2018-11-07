Названы самые популярные в Москве электронные госуслуги

Москвичи с начала года обращались за электронными госуслугами на портал mos.ru более 200 миллионов раз, причем за 10 месяцев число пользователей увеличилось сразу на 20%. В чем секрет популярности ресурса? Какими услугами горожане пользуются чаще всего и как самому начать просматривать школьный дневник ребенка и подавать показания счетчиков, не вставая с дивана? Корреспондент "РГ" разобрался в этом.

Пользоваться электронными госуслугами можно не только с компьютера - достаточно и смартфона. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

260 в одном

Напомню, большинство электронных госуслуг столицы переехало на единый сайт mos.ru в январе прошло года - до того момента на нем можно было только найти новости о работе столичного правительства и почитать официальные документы. А разные электронные услуги приходилось запрашивать на разных сайтах. Идея объединить их в одном месте и стала причиной переезда сервисов на один короткий адрес в интернете.

Сейчас на mos.ru зарегистрировано 7,8 миллиона человек, то есть большинство жителей Москвы. Еще в начале прошлого года цифра была куда скромнее - 6,5 миллиона. Всего на портале доступно более 260 услуг, а также всевозможные другие полезные сервисы, например пошаговые инструкции о том, как оформить социальную карту или загранпаспорт, проверить долги по кредитам или записаться на прием к врачу.

Что-то полезное для себя на сайте могут найти абсолютно все - и родители, и пенсионеры, и школьники, и автомобилисты. "РГ" выбрала самые популярные услуги и составила простые советы о том, как ими воспользоваться, если вы еще не примкнули к многомиллионной армии пользователей.

1 Электронный дневник

Эта услуга уже долго держит абсолютную пальму первенства - во многом потому, что родители школьников обращаются к ней ежедневно, только с начала этого года визитов было 124 миллиона. Электронный дневник позволяет следить мамам и папам за успеваемостью детей, просматривая оценки и записи учителей, а также узнавать расписание уроков и домашние задания. Кроме того, сервис дает возможность контролировать посещаемость уроков - прогулы не останутся незамеченными.

"Кроме электронного дневника на портале есть и другие услуги образования. Например, ребенка можно удаленно записать в школу или детский сад, а также получить информацию о питании в школе", - отмечает руководитель направления "Городские электронные услуги" департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

Чтобы воспользоваться электронным дневником, нужно завести на mos.ru личные кабинеты для себя и ребенка, заполнить их и передать данные классному руководителю.

►Пошаговая инструкция: mos.ru/otvet-obrazovanie/.

2 Передача показаний счетчиков

Этот сервис с каждым годом завоевывает популярность и вполне может со временем претендовать на лидерство. За 9 с лишним месяцев им воспользовались более 31 миллиона раз. Пользователи могут в несколько кликов передать показания счетчиков воды и электричества, узнать даты поверки измерительных приборов и посмотреть архив ранее переданных показаний.

При первом обращении, правда, сделать все онлайн не получится - придется подать первичные показания приборов учета в центр госуслуг своего района, но это касается только счетчиков воды. "Помимо сайта mos.ru, отправить показания счетчиков воды и электричества можно через мобильное приложение "Госуслуги Москвы", - добавляет Дмитрий Иванов.

►Пошаговая инструкция: mos.ru/otvet-dom-i-dvor/

3 Просмотр и оплата штрафов ГИБДД

Эта услуга занимает тройку самых популярных уже второй год подряд, несмотря на то, что воспользоваться ей можно и на многих других ресурсах - от сайта ГИБДД до специальных мобильных приложений.

На mos.ru к этому сервису с начала года обратились более 13 миллионов раз - автомобилисты не только искали числящиеся за ними штрафы, но и оплачивали их онлайн. Для поиска понадобятся номера свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) и водительского удостоверения, а также дата выдачи последнего. Если у вас на руках уже есть постановление о штрафе и вы просто хотите его оплатить, то хватит только номера документа. Большинство штрафов можно оплатить с 50-процентной скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

►Пошаговая инструкция: mos.ru/otvet-transport/

На портале можно почитать инструкции о том, как оформить социальную карту или загранпаспорт, проверить долги по кредитам или записаться на прием к врачу

4 Получение и оплата единого платежного документа

Четвертая по популярности услуга тоже связана с деньгами - москвичи в этом году запрашивали или оплачивали единый платежный документ более 10,9 миллиона раз. ЕПД, напомню, включает в себя счета за большинство жилищно-коммунальных услуг, в том числе отопление, водоснабжение, содержание и ремонт жилья. Это именно та бумага, которую вы ежемесячно находите в своем почтовом ящике. А на mos.ru можно сделать так, чтобы документ приходил в электронном виде, - оплатить его здесь тоже получится онлайн. Для этого придется ввести код плательщика, указанный в ЕПД, и записать номер квартиры.

"С начала года пользователи совершили свыше 4,8 миллиона платежей через mos.ru. Это не только платежи за коммуналку или погашение автомобильных штрафов, но и оплата пошлин, услуг в сфере образования, пополнение лицевого счета "Москвенка" и карты "Тройка", - уточняют в департаменте информационных технологий.

►Пошаговая инструкция: mos.ru/otvet-dom-i-dvor/

5 Запись на прием к врачу

Замыкает пятерку самых популярных электронных госуслуг запись на прием к врачу - больше 10 миллионов обращений с начала года.

Записаться онлайн, напомню, можно к докторам первичного звена: акушеру-гинекологу, врачу общей практики, педиатру или терапевту, урологу, взрослому и детскому хирургу, офтальмологу, лору и стоматологу. Достаточно выбрать подходящего специалиста, удобную дату визита и время - больших очередей к докторам в Москве сейчас практически не бывает, свободное "окно" обязательно найдется. Если у вас вдруг изменятся планы, то запись легко перенести или отменить.

На mos.ru также можно прикрепиться к детской и взрослой поликлинике, оформить полис ОМС и получить другие услуги в сфере здравоохранения. Кроме того, на ресурсе есть инструкции, объясняющие порядок прохождения диспансеризации и анонимного обследования на ВИЧ-инфекцию.

►Пошаговая инструкция: mos.ru/otvet-zdorovie/

Кстати

Все электронные госуслуги собраны в едином каталоге по адресу mos.ru/services/catalog/popular/. Чтобы получить к ним доступ, нужно пройти регистрацию - ввести свои ФИО, адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Это минимум, который откроет доступ к простым услугам, например передаче показаний счетчиков и поиску штрафов.

Чтобы пользоваться большинством услуг, нужно получить стандартную учетную запись. Для этого достаточно указать номер СНИЛС в личном кабинете.

Ко всем без исключения услугам, включая получение субсидий на оплату коммунальных услуг, доступ дает полная учетная запись - для ее получения нужно подтвердить свою личность в любом центре госуслуг "Мои документы", предъявив паспорт. В общем, чем больше вы расскажете порталу о себе, тем комфортнее станет работа с ним.

Конкретно

За что москвичи платят на mos.ru

Каждый месяц через портал mos.ru проходит около 300 тысяч платежей - с начала года их было уже 2 миллиона. Чаще всего горожане платят за коммунальные услуги - на их долю приходится примерно 60% платежей, а средняя сумма составляет 4830 рублей в месяц, подсчитали в департаменте информационных технологий.

Второе место по распространенности занимают платежи за образование - их доля почти 35%, а средняя сумма - 3200 рублей ежемесячно. Замыкают тройку транспортные услуги - их всего 4,25%. Однако суммы здесь впечатляющие. Например, на оплату автомобильных штрафов водители ежемесячно тратят по 7500 рублей.