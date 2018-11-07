Пока в Москве активно идет обкатка электробусов, в Московской области власти готовятся экспериментировать с автобусами на компримированном газе. Они, как и электрический транспорт, имеют целый ряд преимуществ. Каких - корреспондент "РГ" узнал, съездив в Балашиху на презентацию новых газовых автобусов.

"Это первая современная станция по заправке компримированным природным газом, построенная в области за последние 30 лет. Работает уже два месяца - и пока далеко не на полную мощность", - рассказывает заместитель гендиректора компании "Нефтьмагистраль" Кирилл Малинин. Он обращает внимание: газ стоит в 3 раза дешевле дизельного топлива, и муниципальным транспортным предприятиям не следует упускать выгоду. "Мы рассчитываем, что балашихинский филиал "Мострансавто" в скором времени перейдет на заправку газом. Это позволит ему сэкономить до 500 миллионов рублей в течение ближайших 5 лет", - добавляет Малинин.

Газовые автобусы, прежде всего, абсолютно экологичны. Прежде чем попасть в бензобак, газ проходит сепарирование от мелких примесей, содержащихся в трубах, по которым он транспортируется и осушается от воды и масла. Затем следует стадия тонкой очистки на микронном уровне. В итоге из автобусной выхлопной трубы наружу вырывается теплый воздух, лишенный каких-либо примесей. Как говорят сами производители, этим "выхлопом" можно даже обогревать салон. В салоне, кстати, имеется вся современная начинка - Wi-Fi, зарядки для гаджетов, системы видеонаблюдения и учета пассажиров. Запас хода на одном баке у газовой техники - до 500 километров. Учитывая, что пассажирский автобус в среднем проходит в день порядка 350 километров, можно будет не прерывать маршрут для дозаправки. И это, пожалуй, главное преимущество перед электробусами, которые требуют подзарядки аккумулятора каждые 70-90 километров.

Проект перевода балашихинского автопарка на газ уже готов. "И не только балашихинского. Мы готовы в ближайшее время перевести на газ автобусный парк и в Орехово-Зуево", - уточнил руководитель отдела перспективных проектов "Мосавтогаза" Эдуард Дивенко. Однако в министерстве энергетики Подмосковья высказываются более сдержанно. "Нужно понять, насколько это целесообразно. Конечно, будет программа по широкому внедрению экологичных автобусов, но точные сроки ее реализации я пока не готов называть", - сказал замминистра энергетики области Дмитрий Айрапетянц. Впрочем, по его словам, у региона уже есть успешный опыт внедрения автобусов на газовом топливе. Так, в автоколонне Химок 29 автобусов ходят на компримированном газе по маршруту до регионального дома правительства.

Позже зампред правительства Подмосковья Игорь Тресков рассказал журналистам, что на планах газификации автобусов может негативно отразиться нехватка газовых заправок. "Проблема не в том, чтобы перевести автобусы на газомоторное топливо, а в том, что у нас нет необходимой инфраструктуры. Как только она появится, мы с радостью будем переходить на газовое топливо. Оно более чистое, дешевое и безопасное", - заявил Тресков.