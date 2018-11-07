Опубликовано видео с места убийства женщины с сыном в Москве

Следственный комитет РФ опубликовал кадры оперативной съемки с места жестокого убийства женщины с сыном-подростком на севере Москвы. Оперативники тщательно обследовали квартиру в доме на улице Софьи Ковалевской, где потерпевшая жила с ребенком.

Порядок в жилище не нарушен: по-видимому, ограбление не было целью убийцы. Сотрудники СК беседуют с соседями женщины, чтобы составить полную картину произошедшего.

По предварительным данным, женщину с сыном убили ножом, его нашли на месте преступления.

Изучаются все возможные версии. Согласно неофициальным сведениям, потерпевшую иногда видели в компании мужчины, его личность устанавливается. Как уже сообщала "РГ", работой оперативников руководит лично и.о. главы столичного следственного управления Андрей Стрижов.