Патрушев призвал иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом

ФСБ во взаимодействии с иностранными коллегами выявила в 2018 году в 24 регионах России 70 ячеек международных террористических организаций. Об этом председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил на 17-ом международном совещании в Москве руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

По словам Бортникова из этих 70 ячеек - 38 принадлежали ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ), которые занимались активной вербовкой и переправкой молодых людей из России и стран СНГ в лагеря подготовки боевиков. Как сообщил директор ФСБ, всего в этом году было задержано 777 активных участников и пособников международных террористических организаций, в том числе 36 главарей.

"Необходимо укреплять доверие между странами, чтобы разрабатывать механизмы для пресечения источников подпитки террористов", - зачитал директор ФСБ текст приветствия президента России участникам форума.

В этом году форум спецслужб - партнеров ФСБ стал рекордным по количеству участников. В Москве собрались 125 делегаций из 80 стран и 5 международных организаций.

Владимир Путин в своем приветствии отметил, что среди приоритетов работы спецслужб - создание эффективной системы подавления террористов, нейтрализация их главарей и наиболее опасных членов, включая трансграничные перемещения. "Уверен, что совещание и проводимые в его рамках дискуссии позволят участникам обменяться мнениями и опытом по самому широкому кругу профессиональных вопросов", - отмечается в приветственном послании главы государства.

Кстати, самым ярким примером успешного международного взаимодействия секретарь Совбеза Николай Патрушев назвал обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. По его словам, российским спецслужбам удалось предотвратить во время Чемпионата ряд терактов, в том числе благодаря совместной работе с иностранными коллегами.

По словам директора ФСБ Александра Бортникова, для обеспечения безопасности чемпионата мира на базе ФСБ России был создан Центр международного сотрудничества. В его непосредственной работе приняли участие представители 55 спецслужб из 34 государств.

В свою очередь, как сообщил глава МВД Владимир Колокольцев, благодаря оперативному обмену информацией, в период подготовки чемпионата пресечена деятельность семи националистических "околофутбольных" группировок. По его словам, участники этих групп планировали серию нападений на граждан Сенегала, Аргентины, Великобритании и Польши. По всем этим фактам, по словам министра, были возбуждены уголовные дела о преступлениях экстремистской направленности.

На московском форуме говорили и об участии спецслужб в совместных базах данных. Так, по словам директора ФСБ, сейчас в Международном банке данных по противодействию терроризму содержится информация о 104 террористических организациях, 40 тысячах лиц, более 14 тысяч анкет на иностранных боевиков-террористов.

Кроме того, Банк данных содержит информацию о тактике деятельности боевиков, различные аналитические материалы, в том числе по проблематике противодействия идеологии терроризма, а также 500 информационных сообщений о средствах террора.

Как отметил Бортников, на текущий момент к Банку подключены 41 зарубежная спецслужба из 34 государств Европы, Азии и Африки, а также 6 специализированных структур международных организаций. В частности, речь идет об антитеррористических подразделениях ООН, СНГ, Интерпола и ШОС.

"Убежден, что подключение к ресурсам Банка как можно большего количества абонентов, активное наполнение его новыми сведениями и использование имеющихся информационных массивов позволят нам сообща создать единое антитеррористическое информационное пространство", - обратился директор ФСБ к участникам международного совещания глав спецслужб.

Он также обратил внимание иностранных коллег на то, что в качестве главного "инструмента" для своей экспансии лидеры международных террористических организаций используют иностранных боевиков-террористов. По словам Бортникова, сейчас также отмечается рост масштабов возвращения по гуманитарным каналам из зон вооруженных конфликтов жен и вдов боевиков, в том числе с малолетними детьми. Не секрет, что эти женщины и даже дети используется главарями террористов в качестве вербовщиков, террористов-смертников, либо исполнителей терактов, а также связников.

Директор ФСБ обратил внимание коллег, что спецслужбами фиксируется перемещение боевиков под видом беженцев в страны Европы, Северную Африку и Юго-Восточную Азию. При этом, по его словам, территория Сирии продолжает использоваться террористами как центр управления членами сторонников ИГ и спящих ячеек во многих странах мира. Все они как отметил Бортников, нацелены на автономную террористическую деятельность, совершенствование точечных атак и проведение "индивидуального джихада".

В свою очередь секретарь СБ РФ Николай Патрушев, предупредил, что переход террористов к сетевой организационной модели на основе региональных филиалов может подтолкнуть руководство ИГИЛ к воссоединению с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ). Последняя, по словам секретаря Совбеза, также заинтересована в пополнении сил и средств для ведения активной террористической деятельности.

"Возникновение такого альянса представляет значительную угрозу международной безопасности, поскольку позволит этим двум террористическим организациям более эффективно контролировать деятельность своих региональных отделений и аффилированных структур", - считает секретарь СБ РФ.

По данным Совбеза России, в 2017-2018 годах последствия терроризма испытали на себе около ста государств. Основными центрами террористической активности остаются Ближний Восток, Афганистан, Южная и Юго-Восточная Азия, а также Африканский континент. Всего же в настоящее время в мире насчитывается более двухсот террористических группировок. К числу наиболее крупных из них относятся ИГИЛ и Аль-Каида, а также "Аш-Шабаб аль-Муджахедин", "Боко Харам" и "Хейят Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нуср", запрещена в РФ). Причем на долю этой "большой пятерки" приходится треть терактов по всему миру.

По словам Николая Патрушева, неизбежность ликвидации последних очагов терроризма в Сирии и Ираке заставляет иностранных наемников покидать зоны конфликта, возвращаться в свои страны или создавать новые очаги нестабильности в ряде регионов мира.

В этой связи он призвал иностранных коллег обеспечить международное сотрудничество и обмен информацией об иностранных террористах, их перемещениях и планах, а также об их пособниках и спонсорах. Он также раскритиковал деятельность миссии Организации по запрещению химического оружия в Сирии. По его словам, низкое качество деятельности профильной миссии ОЗХО по установлению фактов применения химоружия в Сирии вызывает серьезную обеспокоенность. По мнению Патрушева, доклады миссии опираются на материалы и свидетельства, получаемые дистанционным путем в основном от оппозиционных структур. Сами же расследования проводятся с грубыми нарушениями положений Конвенции по запрещению химического оружия, без выезда на место, не обеспечивая сохранность вещественных доказательств.