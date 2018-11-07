В управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям постоянно поступают заявления о некачественных молочных и мясных продуктах, которые поставляют на кухни детских садов, больниц и школ. Сотрудники ведомства проводят проверки, которые подтверждают эту информацию. Причин тут несколько - это связано и с недобросовестностью самих поставщиков, и с отсутствием контроля со стороны заказчиков, и с несовершенством законодательства. Почему так происходит и как бороться с суррогатом, выясняла корреспондент "РГ".

Пейте, дети, молоко

- В феврале 2018 года мы отобрали 85 проб молочной продукции в 23 учреждениях социальной сферы, - рассказывает начальник отдела регионального госветнадзора Елена Мальцева. - При этом установлено несоответствие 33 проб по 64 показателям: жирнокислотный состав, стерины, массовая доля жира, массовая доля белка, бактерии группы кишечной палочки, дрожжи, плесень... Больше половины проб и исследований показало, что мы имеем дело с фальсификатом. Это говорит о том, что под видом сливочного масла, творога и сыра в учреждения социальной сферы поступает немало суррогата.

В результате у недобросовестных производителей были отозваны декларации, назначены штрафы за реализацию несоответствующей техническим регламентам продукции. Однако эти меры оказались малоэффективными: уже в июле этого года новые отборы проб показали, что в детсады, учебные учреждения, больницы поступает фальсификат. Согласно протоколам испытаний ФГБУ "Орловский референтный центр Россельхознадзора", творог и сметана оказались поддельными, а в питьевом молоке выявлены бактерии группы кишечной палочки. Употребление таких продуктов опасно для здоровья. Кроме того, установлено, что в товаросопроводительных документах отсутствуют сведения о декларации соответствия продукции, а молоко производства одного из комбинатов поставляется по уже отозванной декларации.

Выбирают худшее

Система госзакупок, предполагающая, что тендер выигрывает тот, кто предложит самую низкую цену для организации питания детей, пациентов больницы, пожилых людей, дает сбой. В последние годы орловские заказчики, по информации производителей, регулярно пытаются купить продукт дешевле его себестоимости. Так, рекомендованная цена на сыр в госзакупках - 160 рублей за килограмм, на говядину первой категории - 185 рублей. По словам коммерческого директора одного из маслозаводов Орловской области Татьяны Мищенко, при закупочной цене на молоко 22 рубля за литр невозможно продавать масло по цене ниже 370-380 рублей за килограмм, сыр - дешевле 400 рублей, творог - в зависимости от жирности - дешевле 118.

- Мы столкнулись с далекими от реальности низкими ценами в госзакупках для учреждений Орла и предпочли так не работать, - рассказала Татьяна Мищенко. - Сейчас наш завод обеспечивает молочной продукцией детские учреждения Глазуновского, Змиевского, Покровского районов. Да, трудности с задержкой оплаты с их стороны есть, и немалые. Один из районов сейчас задолжал порядка миллиона рублей. Но дети есть дети, и мы не прекращаем поставки.

- Нельзя продать говядину первой категории дешевле 220 рублей за килограмм, - уверена руководитель мясоперерабатывающего предприятия Зинаида Савкова. - А конкурс госзакупок в Орле выиграл поставщик, предложивший цену в 185 рублей. Низкая цена - показатель того, что вместо первой категории говядины в социальные учреждения поставляют мясо, которое должно идти на глубокую переработку. Употребление его в пищу вредно для здоровья.

Координатор федерального проекта "За честные продукты!" Александр Бражко уверен: невозможно поставить в больницу, школу, детсад ни грамма фальсификата или недоброкачественного продукта, если не получено "добро" от руководства этого учреждения.

- В 90 процентах случаев попадание фальсификата на обеденный стол провоцируют исключительно заказчики, - считает Александр Бражко. - Когда появился закон о закупках, в него внесли "стимулирующую" норму: сэкономленные бюджетные средства могут оставаться в распоряжении заказчиков. Это было сделано для того, чтобы заинтересовать их проводить конкурентные процедуры со снижением цены. Но получается, что директор школы, заведующий детсадом, главврач больницы заинтересованы в том, чтобы купить самое дешевое - то есть самое худшее. Ведь полученная экономия - это фактически его премия. Это колоссальная проблема. Значит, губернаторы должны четко сориентировать органы власти на местах: деньги, выделенные на питание в школах, садах и больницах, не должны быть предметом личной заинтересованности чиновников.

Директор школы, заведующий детсадом, главврач больницы заинтересованы, чтобы купить самое дешевое - то есть худшее

Следует учитывать, что в Орловской области бюджетную сферу обеспечивают продовольствием не производители, а посредники - как правило, индивидуальные предприниматели. Именно они выигрывают конкурсы на поставку продуктов, когда объявляется тендер. При этом за их качество поставщик, если он посредник, сегодня по закону не отвечает. Однако ни один уважающий себя производитель не будет продавать качественную продукцию ниже себестоимости. Следовательно, поставщик должен найти тех, кто может предложить очень низкую цену - в ущерб качеству. И поставщики, как становится понятно из лабораторных исследований Россельхознадзора, находят таких производителей. Круг замыкается.

А Васька слушает да ест…

Но почему качеством поставляемых продуктов пренебрегает заказчик? Ведь он в первую очередь должен быть заинтересован в здоровье подопечных и грамотном расходовании бюджетных средств.

В апреле этого года орловский Россельхознадзор проверил продукцию, поставляемую одним из выигравших конкурс госзакупок предпринимателем. Пробы выявили фальсификат почти в половине отобранных продуктов. Информация об этом, а также о перечне подозрительных контрактов с заниженными ценами на молочную продукцию и мясо и предпринимателей, зарекомендовавших себя недобросовестными поставщиками, была передана в департаменты здравоохранения и социальной защиты Орловской области, а также представлена на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством тогдашнего заместителя губернатора Орловской области Игоря Козина.

Однако в черный список на сайте госзакупок Орловской области недобросовестные поставщики не попали - и продолжают кормить детсадовцев, школьников, студентов, воспитанников детских домов и пациентов больниц. В сентябре-октябре 2018 года новые пробы Россельхознадзора показали, что фальсификата меньше не стало.

При этом, как говорят в Россельхознадзоре, некоторые из попавших под административные меры предпринимателей даже не удосуживаются исправлять ошибки в документах, за которые получили штраф: накладные пишут в произвольной форме, откровенно подчеркивая безразличное отношение к указаниям надзорного органа. Очевидно, что штрафы, которые может наложить по закону ведомство, не пугают даже индивидуальных предпринимателей-перекупщиков. О крупных недобросовестных производителях и говорить нечего.

- Наши сотрудники неоднократно привлекали к административной ответственности руководство курских молокоперерабатывающих предприятий, - рассказывает помощник руководителя Россельхознадзора Ольга Чанова. - Но при их объемах производства сто тысяч - сумма смешная. Предприятие уплачивает штраф, и ничего не меняется, а мы продолжаем получать письма-жалобы со всей России.

Кстати, штраф может составить 200-300 тысяч рублей. Но на практике недобросовестные производители платят гораздо меньше - от 50 тысяч до ста.

Сегодня плановые проверки на предприятиях пищевой промышленности проходят раз в три года. При этом к концу этого срока компания может провести реорганизацию и уйти от проверок еще на три года. Внеплановая проверка проводится только в случае обращения, в котором документально подтверждена угроза для жизни, да и тоже не внезапно - о ней надзорный орган обязан предупредить предприятие за трое суток. Понятно, что за это время можно неплохо подготовиться к появлению контролеров. Механизм контроля здесь не срабатывает.

В поисках крайнего

В ответе на официальный запрос "Российской газеты" подтверждается, что учреждения здравоохранения и социальной защиты сталкивались с недобросовестными поставщиками молочной и мясной продукции. Ими были именно те, кого выявил Россельхознадзор. "Учреждениями велась претензионная работа с поставщиками, осуществлялась замена продукции на продукцию иных производителей. Кроме того, подведомственные организации, являющиеся бюджетными учреждениями Орловской области, понесли большие материальные потери, так как были вынуждены отбирать пробы в соответствии с контрактами, заключенными с аккредитованными испытательными лабораторными центрами", - отметили в департаменте здравоохранения.

Как пояснил руководитель областного департамента здравоохранения Иван Залогин, при приемке и экспертизе поставляемой продукции учреждения сталкиваются с несовершенством законодательной системы. Так, экспертизу качества должен проводить заказчик. "Вместе с тем законодатель не предусматривает обязанности заказчика привлекать экспертные организации для проведения экспертизы при закупках пищевой продукции", - подчеркивает Иван Залогин. Этой лазейкой в законодательстве и пользуются недобросовестные ответственные лица. Со слов чиновника, управление государственных закупок планирует разработать методические рекомендации для приемки продуктов питания.

По мнению экспертов рынка, единственный выход из порочного круга - повышение штрафов для предприятий - производителей фальсификата настолько, чтобы нарушать закон не хотелось. На региональном уровне качество поставляемых в социальные учреждения продуктов должен обеспечивать производитель, работающий с заказчиком напрямую, без посредников. Недобросовестные же поставщики-перекупщики должны быть внесены в черный список управления госзакупок, выплатить штрафы и больше к торгам не допускаться. Кроме того, нормы законодательства нужно изменить так, чтобы заказчик не мог получать премию за экономию бюджетных средств, если эти средства сэкономлены на питании.