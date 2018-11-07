В Генеральной прокуратуре РФ подготовлено исковое заявление об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества, принадлежащего Дмитрию Сенину - соучастнику преступлений, совершенных полковником МВД Дмитрием Захарченко. Об этом в среду сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Соответствующий иск уже подан в суд.

В доход государства планируется взыскать 28 объектов недвижимости, среди которых жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места. Эти объекты расположены как в Москве, так и в Московской области. Также взысканию подлежат пять элитных иномарок, зарегистрированных на Сенина и его близких. В Генпрокуратуре отмечают, что все перечисленное имущество было приобретено Сениным на средства из незаконных источников. Общая стоимость подлежащего взысканию имущества - более чем 380 млн рублей.

Расследование уголовного дела, в котором фигурирует Дмитрий Сенин, продолжается, напомнили в Генпрокуратуре. Он обвиняется в совершении нескольких коррупционных преступлений.

По данным следствия, Сенин является бывшим сотрудником ФСБ и участвовал в коррупционных схемах, налаженных Захарченко. В настоящее время Сенин объявлен в розыск.

Напомним, в декабре прошлого года Никулинский райсуд Москвы удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры РФ, согласно которому в доход государства было обращено имуществ Дмитрия Захарченко, его близких, а также денежные средства со счетов. Всего более 9 млрд рублей - все эти средства были перечислены в российский бюджет.