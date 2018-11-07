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07.11.2018 20:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Серебренников вину не признал

Суд назвал режиссера гражданским ответчиком
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7713 (250)
В мещанском райсуде столицы в среду начались слушания по существу громкого дела о хищении бюджетных денег, выделенных на проект "Седьмой студии".

Минкультуры России в ходе процесса подтвердило свои требования о взыскании 133 миллионов 127 тысяч рублей с режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов уголовного дела.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Привлечение подсудимого в качестве гражданского ответчика означает, что в случае признания виновным гражданин должен будет также возместить вред, причиненный преступлением. Напомним, минкультуры признано по этому делу потерпевшим, а фигуранты уголовного дела - гражданскими ответчиками. Однако подсудимые Серебренников, продюсер Алексей Малобродский, бывший глава "Седьмой студии" Юрий Итин и директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум выразили свое несогласие с признанием их гражданскими ответчиками.

Все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. По этой статье им грозит до 10 лет заключения.

Суд проходит в открытом режиме. В обвинительном заключении, оглашенном прокурором, утверждается, что по указанию режиссера Серебренникова соучастники заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры. И под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили в общей сумме более 133 миллионов рублей, которые были обналичены и возвращены участникам преступной группы.

Из речи прокурора следует, что все хищения происходили по личной просьбе художественного руководителя "Гоголь-центра", то есть Серебренникова. Прокурор перечислил преступные эпизоды. К примеру, в августе 2013 года Серебренников дал указание Малобродскому, Итину и другим подчиненным обналичить со счетов АНО "7 студия" 2 миллиона 900 тысяч рублей.

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Аналогичные распоряжения, по утверждениям гособвинителя, Серебренников давал исполнительному продюсеру спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерине Вороновой, которая скрылась от следствия. Она заочно арестована судом и объявлена в международный розыск.

После выступления прокурора Серебренников категорически отверг обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на проект "Платформа" и спектакль "Сон в летнюю ночь".

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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