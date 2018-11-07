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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Временное явление

Школу "Горки" отремонтируют
Текст: Надежда Макеева
Российская газета - Столичный выпуск №7712 (249)
Школа "Горки" в Ленинском районе Подмосковья не закрылась, а встала на ремонт. "Это ремонт и переоборудование", - заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева. Эта школа напрямую относится к ее ведомству, поэтому ответ за то, что происходит в учебном заведении сейчас, и держат федеральные чиновники.

Накануне СМИ написали о том, что в подмосковном поселке Горки Ленинские прямо посреди учебного года закрыли школу, которую в 1921 году открывал еще сам Владимир Ленин. Причина: учебное заведение не прошло проверку Роспотребнадзора, а устранить выявленные санитарно-эпидемиологические нарушения без приостановки учебного процесса не получится.

Фото: РИА Новости
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Поэтому 29 октября занятия приостановлены, а учеников начали переводить в другие школы. "Московская область предоставила все возможности для устройства детей классами в школы Ленинского района и городского округа Домодедова", - подчеркнула Васильева. По словам министра, 257 школьников уже приступили к занятиям, а остальные сядут за парты буквально на днях. Всего в "Горках" учился 441 ребенок.

Их родителям предложили на выбор несколько учебных заведений. И школьные автобусы, которые будут забирать детей прямо от "Горок" и развозить по новым временным школам. Обратные рейсы предусмотрены после каждого урока - чтобы тем, кто освобождается раньше, не нужно было ждать старшеклассников.

Младшие классы, утверждают в министерстве просвещения, будут учиться в новых стенах тем же составом и даже с тем же учителем - чтобы малыши испытали от переезда как можно меньше стресса. Учителей при этом официально устраивают на работу. В министерстве между тем продолжается прием родителей по вопросам подбора наиболее комфортных вариантов перевода. К слову, в "Горках" учились дети не только из Ленинского района, но и из Домодедова, так что вариант школьного автобуса ребятам знаком.

В "Горках" планируют провести серьезную реконструкцию, после чего учебный процесс возобновится.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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