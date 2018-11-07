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07.11.2018 21:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК начал проверку после гибели женщины под колесами "Сапсана"

Текст: Иван Пышечкин

Следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, смертельно травмированной скоростным поездом "Сапсан" в Солнечногорском районе Подмосковья, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

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Трагедия произошла вечером 5 ноября на станции "Поварово-1" Ленинградского направления. 24-летняя женщина была смертельно травмирована электропоездом "Сапсан" №769. "В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщил источник в следственном управлении.

Как именно женщина оказалась на путях, источник не уточняет.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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