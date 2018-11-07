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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Собянин: Память о Битве за Москву не померкла

Текст: Сергей Бабкин
Память о Битве за Москву не померкла даже спустя 77 лет и навсегда останется в сердцах миллионов. Об этом мэр Сергей Собянин сказал в своем обращении к ветеранам и участникам торжественного марша в честь годовщины парада 1941 года на Красной площади.
Битва за Москву: 60 лет спустя

Глава города обратился к москвичам после того, как по брусчатке прошествовала знаменная группа 154 отдельного комендантского Преображенского полка. Воины под марш "Священная война" внесли на Красную площадь флаги Москвы, России и копию Знамени Победы. "Парад навеки стал символом мужества и веры, - сказал Собянин. - Мы вспоминаем ополченцев, насмерть стоявших под Крюковом и Вязьмой. Вспоминаем инженеров и рабочих, не отходивших от станков по 16 часов. Вспоминаем работников метрополитена, которые ночью укрывали людей от бомбежек, а утром приступали к работе". В честь поколения победителей участники марша исполнили гимн Москвы "Дорогая моя столица".

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