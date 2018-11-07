В Химках украли пять машин на 8,5 миллиона рублей

Подмосковная полиция раскрыла серию краж престижных иномарок. Машины, оборудованные дорогостоящей чуткой системой охраны, тем не менее бесследно исчезали. Причем - с охраняемых стоянок. Как оказалось, действовал вор-одиночка - неоднократно судимый 47-летний житель Волгоградской области, к тому же находящийся в федеральном розыске.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "Российской газете", что преступника задержали в Тверской области в момент перегона одной из украденных иномарок.

- Установлено, что злоумышленник, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в ночное время похитил с охраняемой стоянки автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей, - рассказала Татьяна Петрова.

Полицейские установили причастность задержанного еще к четырем таким же угонам. Все украденные машины стоят более 8,5 миллиона рублей. Есть версия, что кражи были заказными - ему называли марку автомобиля и место, куда его надо доставить. Возможно, следы пропавших машин отыщутся в странах Прибалтики или Средней Азии. Но это уже - работа для Интерпола.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Потерять свободу угонщик может на 10 лет. Пока он заключен под стражу.