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07.11.2018 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Химках украли пять машин на 8,5 миллиона рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Подмосковная полиция раскрыла серию краж престижных иномарок. Машины, оборудованные дорогостоящей чуткой системой охраны, тем не менее бесследно исчезали. Причем - с охраняемых стоянок. Как оказалось, действовал вор-одиночка - неоднократно судимый 47-летний житель Волгоградской области, к тому же находящийся в федеральном розыске.

Завершилось следствие по делу бравших на прокат машины угонщиков

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила "Российской газете", что преступника задержали в Тверской области в момент перегона одной из украденных иномарок.

- Установлено, что злоумышленник, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, в ночное время похитил с охраняемой стоянки автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 1,5 миллиона рублей, - рассказала Татьяна Петрова.

Фото: depositphotos.com
Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Полицейские установили причастность задержанного еще к четырем таким же угонам. Все украденные машины стоят более 8,5 миллиона рублей. Есть версия, что кражи были заказными - ему называли марку автомобиля и место, куда его надо доставить. Возможно, следы пропавших машин отыщутся в странах Прибалтики или Средней Азии. Но это уже - работа для Интерпола.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Потерять свободу угонщик может на 10 лет. Пока он заключен под стражу.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Химки
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