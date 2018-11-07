Жители Балашихи, Видного, Красногорска, Талдома, Луховиц и Раменского района станут первыми пациентами "Доброй поликлиники". Проект с таким названием начали в министерстве здравоохранения Подмосковья.

Суть его - в том, чтобы сделать поликлиники более доступными, приблизить их к пациентам. Поликлиник в регионе много, они разные, а жалобы на их работу - как под копирку. Взять, допустим, запись к врачу. Она электронная. Но попробуйте записаться, например, к аллергологу - свободные даты будут разве что через месяц. А во многих муниципалитетах даже терапевты все заняты на месяц вперед. Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев решил взяться за амбициозную задачу: сделать так, чтобы записаться к терапевту можно было в течение 24 часов, а к узким специалистам - в течение 10 дней.

Для этого терапевтов прежде всего освободят от походов по вызовам на дом. Сейчас врачи по 4 часа принимают больных в поликлиниках, а потом 3,5 часа ходят по вызовам. "Если терапевты не будут ходить на вызовы, они смогут увеличить время приема на месте до 7,5 часа. В целом по области это позволит дополнительно принимать каждый день на 70 тысяч человек больше", - утверждает Матвеев. Кто в таком случае будет ходить на дом к больным? Для этого создается отдельная служба неотложной помощи, в составе которой будут, в том числе, и оснащенные транспортом мобильные бригады.

А вот участковых педиатров от визитов на дом к заболевшим детишкам освобождать не планируют. "Есть понимание, что вызовы к детям до семи лет должны обслуживаться именно по участковому принципу", - уверен Матвеев. Наблюдать ребенка и в поликлинике, и дома должен все-таки один специалист.

Из общего потока пришедших в поликлинику больных министр предлагает выделить тех, кого привело к врачу обострение хронических болезней или внезапно возникшее заболевание. Записаться к терапевту день в день такие пациенты вряд ли смогут. Но их можно было бы принимать в отдельных кабинетах дежурной помощи. "Врачи должны принимать пациентов только по записи. Для тех, кто пришел без записи, нужно создавать отдельные кабинеты", - считает Дмитрий Матвеев.

А чтобы врач мог уделять пациенту больше времени, из терапевтических кабинетов планируют убрать и медицинских сестер - вместе со значительной частью бумажной работы. Медсестер пересадят в холлы поликлиник, где они смогут выписывать направления на обследования и оформлять другие бумаги, не отвлекая врача.

При необходимости поликлиники будут работать по субботам и воскресеньям. Ранее Дмитрий Матвеев уже говорил, что эта необходимость зависит от того, где расположена поликлиника, но закономерность видна: взрослые лечебницы по выходным в основном пустуют, а вот в детских бывает аншлаг.

Часто в поликлиниках терапевты заняты на месяц вперед. Им увеличат часы приема, освободив от вызовов на дом

Первые медучреждения - участники проекта "Добрая поликлиника" начнут работать по новым правилам уже до конца этого года. А в первом полугодии следующего в проект войдут поликлиники еще нескольких муниципалитетов: Люберец, Красногорска, Подольска, Химок, Мытищ, Домодедова, Чехова, Долгопрудного, Ступина, Реутова, Коломны, Богородского округа, Одинцовского, Пушкинского, Щелковского, Ленинского и Сергиево-Посадского районов. А к концу 2019-го добрыми станут все без исключения поликлиники области.