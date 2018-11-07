В Москве заканчивается строительство 10 станций

В ближайшие месяцы сотни тысяч жителей севера и востока столицы, а также Новой Москвы должны получить шаговый доступ к скоростному транспорту. Произойдет это благодаря завершению строительства сразу 10 станций метро - на одних к концу декабря планируют пустить поезда с пассажирами, на других - завершить отделку и начать так называемую обкатку. Об этом заявил глава департамента строительства Андрей Бочкарев. Корреспондент "РГ" узнал, когда именно и где пассажиры смогут пересесть на подземку.

Некрасовская линия

На юго-востоке готовится к запуску новая, "розовая" ветка. Это долгожданный проект, фактически дублер Таганско-Краснопресненской линии. Ее давно ожидают жители Люберец, Некрасовки и других юго-восточных окраин мегаполиса. Сейчас "дальневосточникам" приходится каждое утро ездить на маршрутках до "Выхина". А о том, что в часы пик творится на этой станции, известно, наверное, всей стране. Новую линию решили открывать в два этапа. Первым примет пассажиров участок с четырьмя станциями: "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино", где будет переход на "Лермонтовский проспект" и пересадка на железную дорогу. В конце лета на этом участке провели технический пуск: поезда без пассажиров уже начали обкатывать линию. Осталось отладить некоторые инженерные системы.

Где находится: Линия пройдет через районы Некрасовка, Выхино-Жулебино, Косино-Ухтомский.

Стадия работ: Завершается отладка оборудования.

Перспектива: В 2019-м Некрасовская линия дойдет до станции "Авиамоторной" и станет частью Большой кольцевой линии.

Сокольническая линия

Самая старая ветка в московском метрополитене уверенно тянется к вновь присоединенным территориям. После "Саларьево" планируется открыть новый участок с 4 станциями: "Филатов луг", "Ольховая", "Прокшино" и "Столбово". На этом 11-километровом отрезке поезда практически не будут нырять в тоннели. Линия в основном пройдет на одном уровне с уже построенной автомагистралью, соединяющей Киевское и Калужское шоссе. Специально для поездов метро особый коридор проложили прямо в створе этой скоростной дороги. Такого проекта в отечественном метростроении еще никто не реализовывал. Метод дал значительную экономию бюджета, а также позволил построить метро в предельно короткие сроки. В этом году подрядчики обещают закончить основные строительные работы. Это означает, что еще какое-то время понадобится на проверку инженерных систем. Только после этого можно запускать полноценное движение. Ожидается, что с пасcажирами новый участок "красной" ветки поедет в первом квартале будущего года.

Где находится: Вдоль магистрали между Калужским и Киевским шоссе.

Стадия работ: Завершается возведение основных конструкций.

Перспектива: После "Столбово" будет возведена новая станция "Новомосковская". Площадку развернут прямо в чистом поле. Однако в ближайшие годы именно на этих землях разместят новые микрорайоны ТиНАО.

Столичная подземка выйдет за пределы МКАД на 7 километров

"Савеловская"

Эта станция Большой кольцевой линии даст возможность без пересадок доехать до "Делового центра" и "Рассказовки". Она вплотную примыкает к Савеловскому вокзалу и одноименной станции метро Серпуховско-Тимирязевской линии. Сейчас пассажиры на действующей станции "Савеловская" посреди платформы могут видеть забор-времянку. За ним как раз и скрывается переход на Большую кольцевую линию. На строящейся станции готово практически все: установлены эскалаторы, проложены пути, заканчивается отделка. Наладка оборудования вступает уже в решающую стадию, по рельсам разворачиваются поезда, курсирующие по действующему участку второго метрокольца.

В отделке станции соблюдается главный принцип Большой кольцевой линии. Цвета стен призваны подсказать пассажирам, на какую радиальную линию здесь можно пересесть. В данном случае это серый цвет. При входе на станцию пассажиры будут видеть металлические тюбинги: объемные многотонные конструкции, укрепляющие тоннель. Это сделано специально в память о тяжелом труде метростроителей.

Где находится: Площадь Савеловского вокзала.

Стадия работ: Завершается отделка и монтаж инженерных систем.

Перспектива: После "Савеловской" поезда по Большой кольцевой линии проследуют к восточным районам в сторону станции "Авиамоторная".

"Беломорская"

Проект станции "Беломорская" разрабатывался еще с пятидесятых годов, однако реальные очертания он приобрел спустя 20 лет. Тем не менее строительство постоянно откладывалось по разным причинам. Снова заговорили об этой станции только в 2011 году. Создали новый проект с учетом плотной застройки района, но и этот вариант идеальным не получился. Стройплощадка находилась фактически во дворе дома № 26 на Беломорской улице. Местные жители не желали спать под шум строительной техники, кроме того, многие утверждали: дом просто не выдержит подземной стройки и начнет разрушаться. К тому же проект оказался слишком затратным. В итоге "Беломорскую" законсервировали до лучших времен. Они настали, когда в соседний район Ховрино протянули Замоскворецкую линию.

Проект пришлось несколько видоизменить. Строить решили на малой глубине, и при этом укрепить конструкции соседнего дома. К тому же отказались от строительства южного вестибюля, который никак не вписывался в окружающую застройку. Возводить станцию начали, не прерывая движение поездов. "Беломорская" расположится между "Ховрино" и "Речным вокзалом" и примет основной поток "северян". Станция готова уже на 85 процентов, у входа началось благоустройство.

Где находится: Пересечение Смольной и Беломорской улиц.

Стадия работ: Идет установка оборудования.

Перспектива: От "Беломорской" могут протянуть ветку в Химки и Молжаниновский район.